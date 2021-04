Aj keď v pondelok všetko vyzeralo tak, že si pätica účinkujúcich sadla ako nikdy, každým ďalším dňom nás stále viac presviedčali o opaku. Piatkový večer mal patriť Nikole, no už od začiatku bolo medzi súťažiacimi cítiť napätie a nie práve priateľské pohľady.

Samo z Bez servítky (vpravo) s priateľom. Zdroj: tv joj

Celé to vyvrcholilo, keď sa pri stole rozprávali o deťoch. Nikola má 10-ročného syna a ostatné dievčatá sú bezdetné. Obaja páni sa však tvárili, akoby deti vôbec nemali. No samotný Laco počas varenia sám spomenul, že má nemanželského syna. A inak to nebolo ani pri Samovi. “Zatajiť vlastné dieťa, tak to je silná káva. To je hanba,” reagovala Dominika, ktorá nedokázala pochopiť, prečo to Laco urobil. “Samo má 15-ročnú dcéru,” pokračovala šokovaná brunetka.

Keď pri stole ďalej pokračovala debata, samotný Samo ani nevedel, koľko má jeho dcéra rokov a ani nič viac o nej. Súťažiacej Dominike to prišlo natoľko ľúto, že sa pred kamerami rozplakala a cez slzy nedokázala ďalej rozprávať.

