Moderátor Matej Sajfa Cifra (44) je za každú srandu. To, čo však v pondelok zbadal, ho zrejme nenechalo chladným. Jeho dobrá dlhoročná kamarátka a kolegyňa z rádia Adela Vinczeová (42) totiž zverejnila fotku, ktorou mu blahoželala k jeho 44. narodeninám. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby na nej nemal stiahnuté nohavice.

"Všetko najlepšie, môj milovaný priateľ," napísala Adela na svojom profile na Instagrame v anglickom jazyku a pridala ich spoločnú fotku so Sajfom z minulosti. Adela na nej pózuje v dvojdielnych plavkách a v sandáloch na opätku. No a jej dlhoročný kamarát Sajfa má na sebe biele tričko a nohavice spadnuté dole, pričom má ruku v rozkroku. Ten však pochopiteľne Adela neukázala a prekryla ho nápisom "Všetko najlepšie". A ako zareagoval Sajfa na tento jej "bláznivý" počin? "Sajfa sa zasmial na tom, poslal mi smajlíka," prezradila nám Adela a dodala, že spomínaný záber pochádza z ich spoločnej dovolenky. "Podľa mňa to bolo cca v roku 2009, keď sme boli spolu na dovolenke."

