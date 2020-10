Adelin dlhoročný kamarát Matej Sajfa Cifra opäť prijal pozvanie do speváckej šou. Počas natáčania však začal robiť krátke vtipné videá na sociálnu sieť. Samozrejme, nezabudol použiť komické filtre. Trojica Vinczeová, Máziková a Stašák to behom pár sekúnd extrémne schytali.

Sajfa si vystrelil zo Stašáka, Mázikovej aj Adely. Zdroj: Instagram



Eva mu ochotne pózovala, no on sa v tichosti bavil na filtri, ktorý z nej spravil umelého Kena. Adele sa zas hompáľal dorobený dlhokánsky nos a Stašáka nakrúcal s plnofúzom a smial sa, že vyzerá ako jeho kolega Robo Kazík. A nebol by to Sajfa, keby sa svojím dielom okamžite nepochválil všetkým fanúšikom. Novú Chart Show uvidia diváci už čoskoro.

