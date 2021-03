Po minulotýždňovej účasti Dominiky Cibulkovej (31) v diskusnej relácii RTVS Silná zostava, kde obhajovala dovolenku na Maldivách počas lockdownu, sa spustila hotová lavína nenávisti a medzi celebritami sa doslova rozpútala vojna. Zaklincoval to raper Rytmus, ktorý verejne ponížil komičku Simonu Salátovú (27). Deň na to na neho zareagovala jeho manželka Jasmina Alagič Vrbovská (31).

Cibulková si vo februári užila s manželom Michalom a synom Jakubkom dva týždne v raji. Bežných ľudí, ktorí sa neodvážia ísť ani mimo okres, tak išlo roztrhnúť od zlosti. Aj preto si ju Ostrihoňová pozvala do Silnej zostavy, kde mala možnosť ľuďom všetko vysvetliť. Bývalá tenistka vyrukovala s verziou, že tam bola pracovne.

„Z tvojej strany to vnímam ako takú nedostatočnú spolupatričnosť, tvoji fanúšikovia sú obyčajní ľudia, aj ty si taká kedysi bola ako tenistka. Dnes vysielaš signály, ako vyvolený môže ísť na dovolenku, keď v nemocniciach zomierajú ľudia. Ako sa pri tom cítiš?” zapojila sa do debaty aj stand-up komička Simona Salátová. „Cítim sa úplne normálne, mala som spoluprácu s hotelom, takže som vedela, že to budem zdieľať," odvrkla jej Cibulková. „To bola akože propagácia na to, aby ďalší ľudia išli na dovolenku?” nešetrila ju Simona. Cibulková následne na Instagrame rozpútala vojnu medzi nimi dvoma a verejne ju označila za "pani v zelenom" s nemiestnymi poloargumentami.

Cibulková v Silnej zostave obhajovala dovolenku na Maldivách. Zdroj: rtvs

Do tejto vojny sa pridal dokonca aj raper Rytmus, ktorý Cibulkovú od začiatku bráni. Rozhodol sa, že komičku Salátovú poníži pred celým Slovenskom. A to poriadne nechutným spôsobom. „Ľudkovia, buďme spolupatriční, načo si kupovať jedny veľké šaty, keď z nich môžeš ušiť šaty pre 20 bezdomovcov,” napísal Rytmus na Instagrame a zverejnil aj fotku Salátovej zo Silnej zostavy. Má to však háčik. Raper totiž snímku upravil a postavu komičky zväčšil tak, že pri stole vyzerá ako veľryba. A toto nenechalo chladnou redaktorku Zuzanu Kovačič Hanzelovú.

„Na Rytmusovu fotku som zízala asi 5 minút a nezmohla sa na slovo. Po prvé - aj keby mala o 30 kíl viac, robí to z nej lepšieho alebo horšieho človeka? A po druhé - že si vôbec niekto dá námahu upravovať fotky, aby niekoho ponížil! Že vôbec niekto namiesto argumentácie zvolí cestu prvej signálnej, kde niekoho zhadzuje pre jeho výzor, to je v skutočnosti tá bájna tretia cenová," napísala v komentári pre portál zenyvmeste.sk. Na raperov drsný útok zareagovala aj jeho manželka Jasmina: “Milá Simona, svojím vystupovaním ste v mojich očiach vykopali priemerné dno. Drahý Paťko, svojou reakciou si za ňou do neho veselo skočil a ešte sa tešil, že v ňom si. Nebudem ako partnerka tvrdiť, že som hrdá, pretože nie som. V konečnom dôsledku si myslím, že šírenie takejto energie je pre nás ako spoločnosť oveľa nebezpečnejšie ako to, že si niekto spáli zadok v exotike alebo zvláštna vláda. Správajme sa všetci dnes tak, aby sme sa zajtra nehnabili."

Prečítajte si tiež: