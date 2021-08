Tí, čo sledovali nedeľný priamy prenos, mali pocit, že sa nepozerajú na zábavnú šou, ale na poriadny horor. Pani Zuzana z Prešova síce zdvihla telefón, no 20-sekundový limit na zodpovedanie hesla jej nestačil, pretože vysielanie sledovala cez internet. Vo vysielaní však niekoľkokrát heslo zopakovala, takže bolo jasné, že program skutočne sledovala. Bohužiaľ technický problém s oneskorením signálu pri vysielaní cez internet ju znevýhodnil a prišla o 401-tisíc eur. Minister financií Igor Matovič a generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník tak na druhý deň odcestovali do Prešova, aby pani Zuzane celú situáciu ozrejmili a ubezpečili ju, že na vyriešení problému pracujú. RTVS následne Slovákom odkázala, že robia všetko pre to, aby sa v očkovacej prémii podobným technickým problémom predišlo.

Pondelkové žrebovanie s Marcelom Forgáčom. Zdroj: RTVS

Čo sa týka denného žrebovania, od pondelka do piatka môže 125 ľudí získať od tisíc do 10-tisíc eur. Najnižšiu výhru, sto eur, získa raz týždenne 10-tisíc ľudí. V dennom žrebovaní však pred televízorom sedieť nemusíte, či vás vylosovali, si môžete overiť na webe. Ľudia však ostali naštvaní aj po pondelkovom žrebovaní. Keď zbadali opäť to obrovské osudie s hromadou lístkov, ktoré sa premiešava iba zvrchu a moderátor losuje stále z jednej strany, ostali zas znechutení. „Veľké žrebovacie osudie, premiešanie žrebov veľmi slabé. Žrebujú vždy len z jednej malej časti osudia, ktorá sa dá otvoriť, vzdialené žreby od otvoru nemajú šancu," reagovala diváčka Mária. „To losovanie ani nie je spravodlivo nastavené. Vysypali papieriky a lietali len vrchné a otváralo sa na jednom mieste. A pravda, v 21. storočí by žrebovanie cez počítač nemalo byť problém. A tie sumy jednotlivcovi... Jedna pani to trefne poznamenala - stačilo by im to na dva roky prevádzky. Stavila by som skôr na symboliku pre viacerých, ako robiť z jednotlivca boháča. Našich mŕtvych nám to nevráti," pridala sa Daniela.

Igor Matovič a Jaroslav Rezník prišli na druhý deň za Zuzanou do Prešova. Zdroj: RTVS

Ako to vysvetľuje RTVS? ,,Žrebovacie osudie spĺňa všetky nároky na bezpečnosť a korektný priebeh žrebovania. Po ukončení žrebovania je prístup do osudia vždy zapečatený pod dohľadom notára, ktorý je prítomný pri každej manipulácii so žrebovacím bubnom, a to počas žrebovania aj počas dopĺňania žrebovacích lístkov nových zapojených súťažiacich. Intenzita miešania lístkov v žrebovacom bubne vzduchom je závislá od výrobných podmienok a mení sa v rôznych časoch vysielania. Pri vyššej intenzite miešania by sprievodný hluk narušil televízne vysielanie, lístky sú však premiešavané vysokou intenzitou aj mimo záberov na žrebovací bubon, aby bolo zabezpečené dostatočné premiešanie žrebovacích lístkov a vždy prebieha pod dohľadom notára,” reagovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

Mohlo by vás zaujímať: