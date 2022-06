Počas „Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka“ sa moderátor poriadne zapotil, keď s Veronikou zabŕdol do politického sveta. „Keď ide o politikov, vieš toho viac,“ smial sa Honza vo svojej relácii. „Spávala som s nimi, teda s jedným,“ reagovala Žilková pohotovo. „Naozaj s jedným, ale mal viac funkcií... minister obrany, minister kultúry, minister zahraničia, veľvyslanec,“ začala Veronika vymenúvať všetky politické posty, ktorými si Stropnický prešiel.

Herečka Veronika Žilková na premiéru nového seriálu Jitřní záře. Zdroj: Voyo

„Chceš povedať, že si spala s celou vládou v jednom?“ neudržal sa Honza. „Áno, všetko bolo vtelené do jednej osoby,“ odpovedala herečka s úsmevom. „Ale už si nepamätám ani jeho meno, musím povedať. Už je to tak dávno,“ zaklincovala to herečka s úsmevom. Zdá sa teda, že za manželom už nesmúti...