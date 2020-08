Love story Tiny a Separa sa začala v roku 2013. Stalo sa tak iba týždeň po tom, ako sa rozišla so snúbencom, futbalistom Rišom Lásikom, s ktorým má syna Lea (7). Separ mal v tom čase ešte 10-ročný vzťah s priateľkou. Netrvalo dlho a románik prerástol do lásky a v posledný májový deň v roku 2014 sa zosobášili. Manželstvo im však po šiestich rokoch šokujúco stroskotalo a Separ uplynulý piatok oznámil, že je koniec.

Tina a Separ sa po siedmich rokoch rozišli. Zdroj: Instagram

,,Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihuje veta “v dobrom aj v zlom”. Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov. No zažili sme aj veľmi ťažké chvíle, keď sme si siahli na úplne dno, nie to finančné, skôr to psychické. Ale aj to sme zvládli. No ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďaľovať. Vtedy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou,“ priznal.



Čo však je skutočným dôvodom ich rozchodu, vedia iba oni dvaja... Dvojica si v roku 2018 kúpila nové hniezdočko lásky v Hrubej Borši a z holodomu si Tina so Separom vytvorili vytúžené miesto na spoločný život. A práve ich sused, spevák Martin Jakubec, nám povedal viac.

,,Oni boli zvláštni od samého začiatku. Mysleli si, že sú viac ako ostatní v rezorte, a to iba kúpili predražený nekvalitný dom pri vode,“ začal Jakubec. ,,Separ nebol takmer nikdy doma. Ona vždy sama s deckami a on chodil domov nadránom, keď som vonku venčil psa. Vidieť spolu ich takmer nebolo. Aj v dedine všetci tvrdili, že ten vzťah je iba mediálna hra,“ povedal nám. ,,Separa v dome už vyše týždňa nevidieť, nezdržiava sa tam,“ dodal, ako sám seba nazýva, kráľ šlágrov Jakubec.

Mohlo by vás zaujímať: