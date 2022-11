Herečka Kristína Svarinská (33) „vyfasovala” v Let´s Dance jedného z najsexi tanečníkov. Medzi ňou a mladučkým Markom Kličom to iskrilo nielen počas tréningov, ale aj na parkete. Mnohí diváci tak boli presvedčení, že sa jedná o tajný románik. Opak bol však pravdou. Brunetka sa zahľadela do známeho youtubera menom Expl0ited (26).

Explo a Kristína sa zoznámili vďaka Let´s Dance, keďže známy youtuber a influencer bol na premiérové prvé kolo pozvaný ako hosť. Vtedy si padli do oka a odvtedy už sedel v hľadisku stále. Počas jedného kola, keď Kristína predviedla nádherný valčík, tlieskal po jej výkone najviac zo všetkých a nahlas ju podporoval. Následne jej pri nohách pristál plyšový jazvečík. Ešte počas šou priznali, že tvoria pár. Na Instagrame zverejňovali zaľúbené fotky a zaláskované odkazy. Kristína po vypadnutí dokonca povedala, že jej výhrou v šou bol práve o 7 rokov mladší Explo.

Youtuber Explo. Zdroj: instagram expl0ited_

Krátko po šou medzi nimi začali vznikať prvé krízy. ,,Už počas prvých mesiacov sa stihli niekoľkokrát rozísť a dať sa opäť dokopy. Taký taliansky vzťah. Niektoré páry majú prvú krízu po roku, oni to stihli už po pár týždňoch," povedal nám náš zdroj. A teraz sa ich cesty definitívne rozišli. Ako uvádza Nový Čas, mal to však byť práve on, kto dostal kopačky a k rozchodu malo dôjsť niekedy v septembri. Kristína okrem toho nedávno zverejnila uplakanú fotku s textom: „Čo znamená navždy? Niekedy len jednu sekundu.“ Explo, ktorého sleduje 546-tisíc fanúšikov, nedávno zverejnil výsledky svojich testov, kde prezradil, že má veľkú náchylnosť na zlomeniny a do sveta poslal odkaz: „Možno preto mám furt zlomené srdce.“

Kristína Svarinská Zdroj: Profimedia

Peter Expl0ited Altof sa v roku 2018 rozišiel s influencerkou Martinou Momou Horňákovou a Svarinská už dlhodobejšie nemá šťastie na mužov. Pred rokmi tvorila pár s producentom Beyuzom, no vydržalo im to iba pár mesiacov. Neskôr, keď natáčala Druhý dych, sa dala dokopy s režisérom seriálu Lukášom Hanulákom. Opäť však prišiel rozchod. V roku 2015 randila s mediálne neznámym Dávidom a v roku 2018 sme ju stretli s ďalším novým mužom, istým Tomášom. Ani s jedným jej to však nevyšlo. A teraz jej krachol ďalší vzťah.