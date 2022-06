Poslankyňa Romana Tabák si minulý týždeň vyšla do divadla. Zvedavá bola na predstavenie s názvom Fashion Ballet Gala ´22, v rámci ktorého slovenskí módni návrhári predviedli svoju tvorbu priamo telách tanečníkov na doskách SND.

Romana prišla v spoločnosti kamarátky, módnej návrhárky Michaely Ľuptákovej, ktorá ju na udalosť aj obliekla. Tabák mala na sebe dlhé zelené saténové šaty, ktoré pripomínali vzdušnú plachtu.

Romana Tabák v šatách od Michaely Ľuptákovej. Zdroj: Instagram romanatabak

,,Pre tento večer som sa rozhodla podporiť slovenských dizajnérov nielen svojou účasťou na tomto krásnom podujatí, ale aj tým, že som si obliekla šaty od Michaely Ľuptákovej. Michaela je pre mňa inšpiratívnou ženou, pretože je to bojovníčka, ktorá okrem toho, že sa venuje svojej kariére, má aj zaujímavý životný príbeh, pretože vyhrala svoj boj s rakovinou. Šaty, ktoré som mala na tomto podujatí, boli prezentované na Jerusalem Design Week 2021. V Izraeli bola predstavená slovenská kultúra aj za podpory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR," napísala o šatách Romana. No hosťom, ktorí jej príchod sledovali z divadelnej terasy, sa naskytol dosť vtipný pohľad. Michaela sa vo vetre snažila Romane šaty držať tak, aby ich nevláčila po zemi a obe tak pripomínali postavičky ako šité z rozprávky. Romane vietor šaty ešte aj vtipne nadvihol a takto by sa pokojne mohli uchádzať aj o úlohu v rozprávke Alica v krajine zázrakov.



Prečítajte si tiež: