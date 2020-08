Dara sa odfotila v sexi póze, opretá o terasu, s mokrými vlasmi a hriešne drahými bikinami. Lajky sa len tak hrnuli, no medzi chválou sa odrazu objavil komentár fanúšičky, ktorý Rolins poriadne rozladil. ,,Chodidlá dlhé, pretiahnuté stehno... Taká štýlová žena so super figúrou. Ach jaj, filtre používať s rozumom,“napísala jej istá žena pod spomínaný záber.

Dara Rolins na Ibize. Zdroj: Instagram



No a Dara okamžite spustila. ,,Žiaden filter, len naklopenie telefónu a uhol pohľadu odspodu. Žiaden zámer ani naťahovanie končatín. Jednoducho náhoda. Vždy tomu venujem túto zvýšenú pozornosť AŽ po tom, čo to začnú rozoberať ľudia v komentároch. Sranda, na čo VŠETKO by som mala pri fotení myslieť. By ma je*lo,“ reagovala Rolins, ktorá si vulgárne zaklincovanie mohla rozhodne odpustiť. Predsa len, sledujú ju aj detskí priaznivci, ktorí podobný slovník môžu veľmi rýchlo odkukať.