Rodičia Dana Heribana (†43): O synovej smrti sa dozvedeli v Prahe! Mali ísť spolu na premiéru ×

Štáb filmu Muž, ktorý stál v ceste, hlboko zasiahla nečakaná smrť herca Dana Heribana (†43). Premiéru tak museli v Prahe zvládnuť aj bez neho a venovali mu minútu ticha. Ako sme sa však dozvedeli, hercovi rodičia prišli do Prahy o deň skôr, v stredu sa mali stretnúť so svojím synom, no prišla zdrvujúca správa.