Ľubo Roman vdýchol život množstvu postáv nielen na divadelných doskách, ale aj v televízii. Okrem herectva pôsobil aj v politike a bol z neho i úspešný podnikateľ. Kedysi šéfoval divadlu Nová scéna.

„Ľubo Roman bol a navždy ostane zapísaný v histórii Divadla Nová scéna nielen ako veľký profesionál, ale aj ako výrazná osobnosť kultúrneho života. Do poslednej chvíle bol verným návštevníkom svojej domovskej scény a verím, že aj naďalej bude zhora tlieskať svojim kolegom, ktorí na neho nikdy nezabudnú,” povedala nám riaditeľka Novej scény Ingrid Fašiangová. „Mali sme sa vidieť 22. marca na premiére muzikálu Voda a krv nad vodou, no žiaľ…” pokračovala so smútkom v hlase. Tá mu dokonca cez nás odkázala dojímavé slová do neba.

„Milý Ľubko, pripájam môj posledný osobný potlesk a bravó k všetkým vašim stvárneným postavám a divadelným počinom. Zároveň vyjadrujem veľkú vďaku za všetky manažérske a ľudské rady, ako narábať so špecifickým divadelným prostredím a samotnými umelcami. Bol ste v tom jedinečný. Ďakujem,” dodala.

