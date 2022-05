Pán Rezník, v júni 2017 vás zvolili za generálneho riaditeľa RTVS. V akom stave bola verejnoprávna televízia, keď ste do tejto funkcie nastúpili?

– Nastúpil som do rozbehnutého vlaku, procesy boli štandardne funkčné, keďže som začal vykonávať svoju funkciu v auguste, bola už pripravená aj jesenná vysielacia štruktúra. Samozrejme, je úplne prirodzené, že som sa najprv musel zoznámiť s tímom a procesmi, absolvoval som rozhovory so všetkými kľúčovými ľuďmi a plynule som si nastavil komunikáciu s tímom tak, aby sme dokázali zdravo fungovať. Zároveň sme začali pracovať aj s moji- mi víziami na ďalšom rozvoji RTVS.

V roku 2018 si verejnosť určite spomína na veľkú kauzu, keď v RTVS podalo výpoveď naraz viacero redaktorov. Ako si spomínate na toto obdobie?

– Bola to situácia, ktorá sa udiala pred 5 rokmi. Rozumiem vašej otázke, pretože v tom období mediálne rezonovala. V tomto čase by som sa k nej nerád vracal, pretože to bolo už naozaj dávno a za to päťročné obdobie sa nám podarilo náramne veľa skvelých vecí. Áno, nebolo to šťastné a priznávam, že som sa pri tom ani ja vôbec necítil komfortne. Život však prináša rôzne situácie a ja verím, že tak, ako sa vieme popasovať aj s inými situáciami, tak aj s touto sa nám podarilo vyrovnať tak, aby to neovplyvnilo chod fungovania spravodajstva RTVS.

Jaroslav Rezník Zdroj: EMIL VAŠKO

Spätne... Ako hodnotíte celú Očkovaciu lotériu?

– Bol to televízny formát, ktorý vznikal v istom čase a priestore. Okrem toho, že sme covid a pandémiu pokrývali v rámci spravodajských a publicistických formátov, keď prišiel podnet z Ministerstva financií SR, tak sme napriek kontroverznosti toho formátu vnímali, že potrebujeme urobiť niečo navyše. Áno, vyvolalo to množstvo debát a ohlasov. Ak sa na to však pozerám ako riaditeľ televízie, napriek rozporuplnosti mala relácia obrovskú sledovanosť, väčšiu mali už len MS v hokeji. Formát patril k najúspešnejším z hľadiska zábavnej tvorby. Vnímam to pozitívne a som rád, že sme do vysielania Očkovacej lotérie išli. Nedá sa zrejme presne zmerať, či práve Očkovacia lotéria zvýšila podiel zaočkovanosti, ale určite k tomu prispela. Podiel zaočkovaných v tom čase však stúpol, to je nesporné, či to bola len zásluha lotérie, to je otázka. Ale aj vďaka nej sa hovorilo o očkovaní v hlavnom vysielacom čase, keď sedelo priemerne 800-tisíc divákov pri obrazovkách. Ukazovali sme reálne príbehy ľudí, bohužiaľ, aj s tragickým koncom, kde mohli aj ľudia, ktorí nemali reálnu skúsenosť s covidom, vidieť, ako covid zasiahol do životov Slovákov. Verím, že sme aj prostredníctvom týchto príbehov ovplyvnili mienku ľudí. Aj v tejto súvislosti chcem poďakovať kolegom, ktorí za veľmi krátky čas vyrobili program, v ktorom dokázali priniesť aj výrazný ľudský rozmer.

Ale aby sme nehovorili iba o škandáloch, za vášho pôsobenia sa v RTVS udialo mnoho pozitívnych zmien. Nové seriály, dokumenty, šou, programy pre deti... Čo považujete za najväčší úspech?

– Keď som pred piatimi rokmi nastúpil do funkcie, RTVS mala dva televízne okruhy. Mojím cieľom bolo mať ich tri a onedlho ich bude dovedna dokonca päť. Máme Jednotku, Dvojku, spustili sme Trojku, ktorú sme operatívne museli na chvíľu nahradiť, v súvislosti s vypuknutím vojny na Ukrajine, spravodajským vysielaním :24 a koncom roka 2021 sme spustili aj :Šport. Trojku divákom o pár týždňov vrátime späť a :24 sa stane plnohodnotným piatym televíznym spravodajským okruhom. Sme tiež najväčším koproducentom slovenských filmov. Za uplynulých päť rokov sa RTVS podieľala na produkcii 70 filmov, 17 seriálov a 106 dokumentov. Prednedávnom sa odovzdávali filmové ocenenia Slnko v sieti, kde sa RTVS podieľala takmer na všetkých nominovaných filmoch. Podarilo sa nám uspieť v rámci výzvy MK SR a prostredníctvom MIRRI získať finančné prostriedky na vytvorenie kreatívnych centier v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Spoločným cieľom plánovaných kreatívnych centier je zvýšenie zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu a stimulovaním podpory udržateľnej zamestnanosti. Rovnako je cieľom tvorba pracovných miest vytvorením priaznivého prostredia na rozvoj kreatívneho talentu.

Jaroslav Rezník je hrdý aj na detskú tvorbu v RTVS. Zdroj: RTVS

Na ktoré programy ste obzvlášť najviac hrdý?

– Som rád, že sa nám podarilo odvysielať programy, ktoré spĺňajú verejnoprávne kritériá, či už z hľadiska histórie alebo tradícií. Ide o formáty ako napríklad Najväčší Slovák, Slovenský panteón, Folklorika, Dedovizeň, ktoré právom dostali svoj priestor na televíznej obrazovke. Ďalšou vecou, ktorú diváci až tak veľmi nevidia, ale o to viac si ju zaslúžili naši zamestnanci, je obnovenie vysielacieho domu v Mlynskej doline a v priebehu tohto leta zrealizujeme kompletnú vonkajšiu rekonštrukciu rozhlasovej pyramídy, ktorá po 40 rokoch dostane nový náter, na ktorý doteraz nikdy neboli zdroje. Ak ide o program, hovoriť o jednom projekte ako o výkladnej skrini pri takom objeme domácej filmovej a televíznej tvorby nie je možné. Som však nesmierne hrdý na detskú tvorbu, či už ide o seriál Websterovci alebo tradičné vianočné rozprávky a, samozrejme, na skvelé filmy, z ktorých môžem spomenúť tie, ktoré získali ocenenia v poslednom období – ako Cenzorka, Zátopek či Šarlatán. Mňa, ako fanúšika literatúry a aj z pohľadu verejnoprávneho poslania RTVS, veľmi potešil film Jozef Mak.

Naopak, je nejaký projekt, seriál..., ktorý diváci neprijali s takým nadšením, aký ste očakávali? Alebo inak povedané, za obdobie vášho šéfovania, čo bolo pre vás najväčším sklamaním?

– Čo sa týka programov a relácií, do každého jedného z nich sme išli s maximálnym nasadením. Všetky naše veľké programy si našli svoje publikum, čo ukázali aj čísla sledovanosti. Mojím najväčším sklamaním je, že sa mi nepodarilo vyriešiť financovanie RTVS a nastaviť legislatívne procesy tak, aby mala RTVS dostatok finančných prostriedkov.

Mnoho divákov nesmierne oceňuje kvalitné dokumenty na Dvojke. Plánujete v nich pokračovať aj naďalej?

– Samozrejme. Som veľmi rád, že sa podarilo spustiť okruh :Šport. Práve jeho spustením sa totiž stabilizovalo vysielanie Dvojky a tým môže práve táto programová služba vysielať omnoho viac dokumentov, relácií, diskusií a ďalších programov, ktoré napĺňajú verejnoprávny charakter. Vnímame aj reakcie divákov, ktorí oceňujú, že si vo vysielaní Dvojky nájdu oveľa viac takýchto programov, ako to bolo v minulosti, keď sa práve tam vysielala väčšina športovo zameraných relácií. Takže určite plánujeme a veľmi radi budeme pokračovať aj vo vysielaní vynikajúcich dokumentov, ktorá naša Dvojka pravidelne divákom ponúka.

RTVS odvysielala o Ľudovítovi Štúrovi hraný dokument. Zdroj: RTVS

Za vášho šéfovania vznikli aj nové televízne okruhy – Trojka a :Šport. Bolo náročné vdýchnuť im život? Koľko vôbec trvajú také prípravy?

– Keď som nastupoval do RTVS, mojou víziou bolo mať tri televízne okruhy. Nakoniec ich bude päť. Spustenie televíznej Trojky súviselo najmä so životným štýlom seniorov a obzvlášť v čase pandémie im bol tento okruh príjemným spoločníkom. Tu by som rád poznamenal, že našou Trojkou sa inšpirovali aj kolegovia v ČT, a o rok po nás spustili archívnu ČT 3 aj oni. Spustenie :Športu, hoci s oneskorením oproti pôvodným plánom, bolo darčekom pre všetkých športových fanúšikov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sme operatívne odštartovali aj mimoriadne spravodajské vysielanie :24, ktoré vzniklo doslova za pár hodín a nahradilo obsah Trojky. Som nesmierne vďačný tímu ľudí, ktorý promptne a ochotne zareagoval a priložil a prikladá ruku k dielu, ktoré stále skvalitňujeme. Trojku divákom o pár týždňov vrátime späť a :24 sa stane plnohodnotným piatym televíznym spravodajským okruhom.

Za posledné roky sa vám rozbehli aj profily na sociálnej sieti Instagram a rtvs_official má už vyše 25-tisíc sledovateľov. Máte niekoho špeciálneho, kto sa vám stará o tieto účty?

– Jednou z mojich priorít bolo zriadenie sekcie nových médií s cieľom dostať vysielanie RTVS, správy a archív do všetkých typov existujúcich mobilných zariadení a osloviť mladšie vekové skupiny. Úlohou online médií v RTVS je technologický a obsahový vývoj, promo programových služieb RTVS, ako aj celej inštitúcie v online priestore, technická podpora a správa online distribučných kanálov a poskytovanie informácií verejnosti. Prostredníctvom televíznych a rozhlasových streamov a web archívu (VOD) RTVS a sociálnych sietí poskytujeme verejnosti základné informácie spravodajského, vzdelávacieho a národnostného charakteru. Súčasťou aktivít sekcie nových médií je aj správa sociálnych sietí, profilov programových služieb a samotných relácií na Facebooku, Instagrame a v prípade Pečie celé Slovensko aj na Tik Toku.

Diváci šou Milujem Slovensko zbožňujú. Zdroj: rtvs

Okrem toho ste spustili aj spravodajský web.

– Dôležitým míľnikom v online priestore bolo spustenie spravodajského webu. Jeho realizácia bola jednou z mojich priorít a som rád, že sa ho podarilo spustiť, aj keď s miernym oneskorením oproti pôvodným plánom. Veci sa vyvíjajú, RTVS je živý organizmus a pre mňa je podstatné, že spravodajský web nakoniec máme. Na webe pracuje 6 ľudí, ktorí pokrývajú aktuálne udalosti z domova aj zo zahraničia. V súčasnosti sa tešíme z veľkého záujmu návštevníkov, na spravodajskom portáli Správy RTVS sme v prvom štvrťroku roku 2022 celkovo zaznamenali 5 943 816 návštev. Samozrejme, stále je priestor na vylepšenia a chcel by som, aby do budúcna prinášal ešte viac informácií a aby sme zaradili aj nové formáty, napr. internetové relácie, podcasty, viac originálneho videoobsahu a prilákali tak ďalších užívateľov. Na to však potrebujeme finančnú aj personálnu kapacitu.

Plánujete opätovnú kandidatúru na post generálneho riaditeľa?

– Veci sa vyvíjajú v nejakom čase a priestore, keď príde vhodný čas, určite oznámim svoje rozhodnutie. Každým dňom som však určite bližšie k samotnému rozhodnutiu. Aké bude, to ukáže čas.