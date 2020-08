Dva mesiace pred premiérou nového slovensko-českého filmu Muž so zajačími ušami ponúkajú tvorcovia na čele s režisérom Martinom Šulíkom jeho prvú ochutnávku v práve zverejnenom traileri. Muž so zajačími ušami je lyrickou komédiou o mužovi, ktorému sa život prevráti zo dňa na deň̌, ale aj rozprávaním o našich predstavách o živote, aké môžu byť niekedy mylné a zároveň smutné aj komické.

Snímka Muž so zajačími ušami je plná skvelých slovenských a českých hercov. Postava hlavného hrdinu, spisovateľa Jozefa, bola písaná priamo na telo Miroslavovi Krobotovi, uznávanému českému režisérovi, ktorý sa v zrelom veku stal rovnako oceňovaným a obľúbeným hercom. V úlohe jeho najlepšieho priateľa, sa predstaví legendárny Oldřich Kaiser.

Miroslav Krobot Zdroj: Barbora Jančárová, Adam Oľha, David Kumermann

„V prípade Oldřicha Kaisera, mal Martin Šulík jemnú obavu, či nie je príliš odvážne požiadať ho o spoluprácu. Nakoniec ale diváci uvidia, prečo to hrá práve on,“ prezradil producent filmu Rudolf Biermann s tým, že oproti tomu bolo veľmi ľahké obsadiť ženské postavy. Manželku hlavného hrdinu stvárnila Zuzana Kronerová, jeho priateľku Alexandra Borbély a spisovateľovu dcéru si zahrala Táňa Pauhofová.

Táňa Pauhofová počas natáčania. Zdroj: archív

Zuzana Kronerová s Martinom Šulíkom spolupracovala po prvýkrát: „Ja som už ani nedúfala, že budem s Martinom Šulíkom nakrúcať. Nehovorím, že by som na to myslela celý život, ale som veľmi potešená, že som s ním mohla na tomto filme pracovať,” spomína obľúbená herečka.

Osvedčený tím tvorcov

V poradí desiaty hraný film režiséra Martina Šulíka príde do kín 22. októbra a na jeho scenári spolupracoval už tradične so svojim dvorným spoluscenáristom Marekom Leščákom. Tentokrát ponúkajú príbeh o mužovi, ktorý́ jedného dňa získa nečakanú schopnosť- mimoriadny sluch v podobe zajačích uší. Ten mu umožňuje výborne počuť nielen hlasy ďalších ľudí́, ale predovšetkým ich myšlienky.

Plagát k filmu. Zdroj: archív

Ich scenár pretavil do obrazovej podoby už tradične kameraman Martin Štrba a v tomto dlhoročnom a osvedčenom tvorivom tíme nemohol chýbať ani producent Rudolf Biermann „Martinove scenáre vždy reagujú na niečo, čo pozná zo života, čo ho zaujíma, čo sa ho dotýka. A to sa väčšinou dotýka aj mňa. Konkrétne v Mužovi so zajačími ušami je to motív zrelého muža,” priznal Rudolf Biermann, ktorý produkoval väčšinu Šulíkových filmov.