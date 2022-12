Po českom seriálovom fenoméne Most! prichádza tentoraz na slovenské obrazovky seriál, aký tu dosiaľ nebol. Pôvodná slovenská miniséria Iveta s humorom no bez príkras obnažuje medziľudské vzťahy či predsudky, ktoré nás obklopujú, a s nadhľadom poukazuje na viaceré sociálne problémy, ktoré sú v bežnom živote tabu. Stoja za ňou hviezdne mená na čele s oceňovaným režisérom Janom Hřebejkom, a scenáristom Petrom Kolečkom, ktorý po minisérii Most! napísal autentický seriál aj zo slovenského prostredia.

Tlačová konferencia k predstaveniu televízneho seriálu "Iveta" v Bratislave. Na snímke Zuzana Mauréry a Vladimír Voštinár. Zdroj: EMIL VAŠKO

Iveta, ktorú stvárnila speváčka a herečka Alžbeta Ferencová, je mladá "čaja" z mesta Trebišov. 18-ročné dievča je slečna drsňák. Najradšej vysedáva v miestnej putike so staršími pánmi, hrá poker a pije borovičku. Žije len s mamou Dianou, ktorá trávi väčšinu času v kostole a modlí sa za svoju dcéru. Iveta je krásna žena. Všetci to vidia, len ona veľmi nie, nepotrpí si na šminky ani sexi oblečenie. Je to taký „chalan v sukni.“ Jej nevšednú krásu si všimne hľadač talentov Ivan, keď ide pozrieť miestny baletný krúžok. Na ten chodí aj Iveta, ale v ten deň sa musí ponáhľať na nedobrovoľné rande so svojím spolužiakom Ďurom, ktorý jej pomohol pri písomnej maturitnej skúške. Rande sa však zvrtne a v jeden moment sa Iveta dostane do veľkého problému. Z toho ju nakoniec vytiahne práve Ivan, ktorý jej ponúkne prácu snov v modelingu v hlavnom meste. A tak sa začína jej veľké dobrodružstvo. Kráska z Trebišova prichádza.

Režisér Jan Hřebejk si po úspechu filmu Učiteľka, ktorý tiež patrí do jeho úspešného portfólia, povolal herečku Zuzanu Mauréry. "V Učiteľke to malo vývoj, pôvodne to bol český film. Premýšľal som najprv, že by tam hrala Barbora Bobuľová. Potom sa z toho stal slovenský film. Spolupráca z pani Mauréry bola mimoriadne šťastná. Ten film mal skvelé ohlasy, išiel do celého sveta. ten úspech sme vôbec nečakali," prezradil nám.

8-dielna Iveta v hlavných úlohách s Alžbetou Ferencovou, Zuzanou Mauréry, Danielom Fischerom, Natáliou Germani, Milanom Ondríkom a ďalšími, odštartuje na JOJ-ke už v nedeľu 8. januára o 20:35 hod.