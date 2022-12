Redaktorku RTVS Barboru Žiačikovú si určite viacerí pamätajú zo zimnej olympiády z februára 2022, kde kládla hokejistom aj nevhodné otázky. V minulosti si však prešla peklom, keď ju trafil puk do oka.

Žiačiková si to pred rokmi riadne vytrpela. Takmer prišla o zrak. „Dnes sú to presne 3 roky odo dňa, keď mi práca takmer zobrala život. 8. 12. je ten deň v roku, keď oslavujem, že som sa druhýkrát narodila. Pár centimetrov ďalej a už by som nikdy nebola na tomto svete. Po podobnom zranení, zásahu pukom okolo spánkovej oblasti, par týždňov nato, zomrel mladý ruský hokejista. Veľa ľudí mi písalo, že ich môj príbeh inšpiroval k tomu, aby sa nevzdávali, aj ked prežívali peklo,” zverila sa Barbora, ktorej hrozilo, že nebude vidieť.

Barbora Žiačiková Zdroj: Facebook Barbora Žiačiková RTVS

„Keď sa až po operácii dozviete, že bola veľká pravdepodobnosť, že už nikdy nebudete vidieť a nikdy nebudete mať plnohodnotný život… že pre jednu sekundu ste mohli prísť o všetko… áno, pánovi doktorovi budem ďakovať do smrti,” pokračovala s tým, že sa nevzdala. „Oplatilo sa nevzdať! Splnený najväčší detský sen – účasť na olympiáde, dokonca na letnej aj na zimnej, historické medaily, rôzne šampionáty. A nikdy, naozaj nikdy sa nevzdávajte. To je môj recept na úspech,“ dodala.