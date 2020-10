Jojkárska šou Zlatá maska pomaly mieri do finále. Detektívi však ešte stále hádajú, kto sa skrýva pod poslednými štyrmi maskami. Počas toho sa im nechtiac podarí uraziť viacero známych tvárí. Celé to nakopon zaklincoval moderátor Pyco (43).

Michal Hudák, Jakub Prachař, Libor Bouček a Celeste Buckingham (25) hádajú, kto sa skrýva pod maskami. Pri poslednej, Pávovi, sa naťahovali jeden cez druhého, kto je pod maskou. „Chlapci, vám sa podarilo azda každého uraziť v tomto šoubiznise. Držím vám palce do budúcnosti,“reagovala Celeste, ktorá ďalej pokračovala.

Zľava Jakub Prachař, Jiřina Bohdalová, Andrea Verešová a Michal Hudák. Zdroj: ARCHÍV

„Ja mám oproti chalanom taký normálny tip. Celkom slušný tip. Musím si zachovať svoju kariéru. Som mladá, potrebujem pracovať,“pokračovala. V tom ju však prerušil Pyco: „Ale nevyzeráš.“ Ako to povedal, všetci prekvapene pozerali a boli v šoku. „Keď sa nám podarilo, akože niekoho uraziť a pritom to bolo láskavé, tak Pyco to prekonal,“ukončil to Hudák.