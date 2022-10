Policajný prezident Štefan Hamran vyjadril pozostalým nedeľnej tragédie z miesta nehody úprimnú sústrasť. Vinník nehody bol podľa Hamrana zadržaný ešte v nedeľu priamo na mieste. Nameraných mu bolo 1,6 promile alkoholu a dokonca sa mal správať agresívne voči polícii aj zdravotníkom. Podľa našich informácií vodičom vozidla, ktoré narazilo do zastávky, má byť generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček. Na otázku, či si uvedomuje, čo sa stalo, vodič len odvrkol, že nič nevie. K tomu, či bol pod vplyvom alkoholu alebo drog, sa ale sám nevyjadril. Jeho spolujazdec bol taktiež opitý, namerali mu 1 promile alkoholu. So zraneniami skončil v nemocnici. Podľa ďalších informácií malo ísť o otca so synom. V aute ako spolujazdec sedel podľa našich informácií aj jeho syn Lukáš Dědeček, ktorý je v tomto výbore kontrolórom. Ten leží v nemocnici s vážnymi zraneniami.

Na miesto tragédie na Zochovej dorazil aj šéf polície Hamran. Zdroj: TASR

Na mieste tejto mimoriadne tragickej udalosti bol aj brat známej missky Veroniky Podmanickej. "SMRŤ NEVINNÝCH študentov na Zochovej v BA. PREČO????!!!! Náš Maťko to prežil, uskočil, ale…." napísala šokovaná mama, inak známa ženská lekárka, Zuzana Podmanická, krátko po hrozivej nehode na Facebooku. Zdrvená z celej udalosti sa vyjadrila aj v komentároch na profile hasičského a záchranného zboru: "R.I.P., keby sa toto dalo predvídať, poslala by som ich iným vlakom....Aby nemuseli čakať na ten následný spoj na Zochovej."



Nám sa v pondelok ráno podarilo spojiť s misskou Veronikou Podmanickou, ktorej sa táto mimoriadne tragická udalosť blízko dotýka. "Áno, na zastávke Zochova bol aj môj brat. Bol tam aj so svojím kamarátom, ktorého najprv nevedel nájsť. Potom ho našiel niekoľko metrov ďalej od zastávky. Zavolal sanitku. On bol ten, ktorý privolal pomoc! Bola to veľká hrôza, na mieste videl tých ľudí, že koniec... Môjmu bratovi sa, našťastie, nič nestalo, ale, bohužiaľ, jeho kamarát také šťastie nemal. Je jednou z obetí," povedala nám s roztraseným hlasom misska Podmanická. "Kamarát môjho brata by o dva týždne oslávil 20 rokov," pokračovala smutne a opísala hrozivé sekundy, čo sa dialo tesne pred tragickou nehodou. Z týchto slov doslova mrazí!

"Boli to sekundy. Niektorí ľudia na zastávke videli, že sa rúti auto z podjazdu. Niektorí kričali, že pozor na to, že sa rúti! No niektorí ľudia stáli chrbtom k situácii alebo bokom. Môj brat to, našťastie, tiež videl aj s jeho kamarátom, že sa rúti auto. Vodič určite nešiel podľa predpisov, čo sa týka rýchlosti. Auto narazilo do stromov, čo sú kúsok nad zastávkou a ťahalo za sebou ľudí," opísala mimoriadne smutnú udalosť Viktória. Na zastávke boli prevažne 19 a 20-roční študenti.

"Môj brat išiel vlakom z Banskej Bystrice, ktorým chodí veľa študentov každú nedeľu. Išli zo stanice autobusom číslo 93 na zastávku Zochova, kde prestupujú na iný autobus smer internáty Mlynská dolina. Niektorí už, žiaľ, neprestúpili. Brat je našťastie v poriadku, no psychicky je na tom zle. Týka sa to celej našej rodiny a nášho okolia. Medzi zranenými je aj jedna moja kamarátka, ktorá bojuje o život. Sú to 19 a 20-roční študenti," dodala.

Na snímke ZÁBERY Z MIESTA smrteľnej nehody na zastávke MHD Zochova v Bratislave. Vodič vletel do davu ľudí v plnej rýchlosti, čakajúci na autobus nemali šancu. Zdroj: Reprofoto

Minister vnútra Roman Mikulec informoval, že obeťami boli vysokoškolskí študenti. Niektorí z nich mali dnes v pondelok 3. 10. ísť prvýkrát do školy. „Neviem, ako sa s tým vyrovnať,“ uviedol Mikulec.