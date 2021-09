Michal Kvet - Hrobár, ktorý pochová Haberu

Prvým súťažiacim tohto ročníka bol Michal a už len jeho sebavedomý príchod vzbudil u poroty veľkú pozornosť. Tak veľkú, že dokonca Marián s Paľom museli Michalovu chôdzu sami vyskúšať. Michal však porotu dokázal pobaviť aj ďalšími vecami. Napríklad svojím povolaním – je totiž hrobár. A rovno Paľovi Haberovi sľúbil, že ho osobne pochová. Následne pred ním zaspieval jeho vlastnú pesničku. Skúste hádať, ako to dopadlo. Niektorým pôjdu aj slzy od smiechu.

Michal pracuje ako hrobár.

Valéria Ficzuová - Kde si včera bol

Jednou z najmladších súťažiacich bola len štrnásťročná Valéria zo Slovenska s maďarskými koreňmi. Jej veľkým snom je stať sa profesionálnou speváčkou a napodobniť tak úspešnú kariéru svojho veľkého vzoru - Moniky Bagárovej. Aby svoj veľký okamih zvládla, prišla s ňou na podporu jej početná rodina, ktorá ju dokonca prišla podporiť až priamo pred porotu. Na porotu vychrlila hit Povedz, kde si včera bol.

Valéria Ficzuová - Roztancuje Moniku Bagárovú

Anna Arientová - Modelka, tanečníčka a speváčka v jednom

„Ty hovoríš, že keď nevyjde spev, tak by si chcela byť modelkou. Keď nevyjde modeling, tak by si chcela byť tanečnica. Na čo sa tešíš najviac?” zisťoval od nej Habera. „Najviac na ten spev, ale nie som si v ňom istá,” zhodnotila. Z jej výkonu divákom aj porote tiekli slzy.

Anna Arientová - Modelka, tanečníčka a speváčka v jednom

Patrik Bagdan - Arogantný influencer

Súťažiaci, ktorý porotu vytočil do vývrtky. „Učím sa za kaderníka a som v treťom ročníku. Už celkom som známy a chcem byť ešte viac. Byť tak slávny, že si nezájdem ani pre pečivo. Živím sa ako youtuber a influencer,” sebavedome o sebe vyhlásil Patrik. „Keď chce niekto so mnou fotku, robí mi to dobre,” pokračoval. Čeky chcel vedieť, či vie spievať. „Hmmm… Takto. Nakopal by som mnohým ľuďom zadok a mnohí ľudia by ho nakopali mne.“ Z jeho spevu však porota rozhodne na kolená nepadla. „Musel by spievať ako Bocelli, aby som sa po tom rozhovore dokázal preniesť,” poznamenal rozladený Habera.

Patrik Paľa Haberu totálne vytočil.

Nikola Huciková - Večne naštvaná

Niektorí súťažiaci pred porotu prichádzajú s pokorou. Nájdu sa však aj výnimky, ktorým pokora a úcta k starším nič nehovorí. A presne ten prípad je aj mladá súťažiaca Nikola, ktorá sa učí za čašníčku, ale pretože ju to nebaví, možno prejde na kaderníčku. Najviac však túži po tom presláviť sa na sociálnych sieťach a živiť sa ako influencerka. Sám Leoš Mareš si však už pri jej príchode všimol, že sa tvári naštvane. Jej celkové správanie a vystupovanie porotu pobúrilo. A čo sa týka spevu, porota takmer ohluchla. „Bolo úplne na prd! Zle! Dovidenia!” reagoval Habera.

Nikola Huciková - Večne naštvaná

