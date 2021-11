Súťažiacou, ktorá odstúpila, bola exotická Nikita Machytková. „Dobrý večer, zo súťaže odstupujem preto, lebo moja mamka je vážne chorá a v poslednom čase sa jej stav dosť zhoršil a ja cítim, že by som mala byť s ňou. Celé toto obdobie je pre mňa veľmi náročné, aj čo sa týka psychickej stránky, ale som veľmi rada, že tu ešte dnes s vami môžem byť. A aj keď v SuperStar končím za zvláštnych okolností, určite nekončím s hudbou,“ prezradila Nikita svoj dôvod. Počas jej príhovoru mnohým tiekli slzy po tvári a neubránila sa tomu ani porota. „S jej mamkou to je vážne. Covid to určite nie je, Nikita to produkcii oznámila už dávnejšie,“ dozvedeli sme sa zo zdroja.

Nikita zo súťaže odstúpila. Zdroj: tv markíza

Priamym prenosom sprevádzala nová moderátorka, speváčka Ewa Farna. A z jej výkonu boli všetci poriadne prekvapení. Bola prirodzená, spontánna, vtipná a príjemná. Často zachraňovala nepríjemné situácie a diváci ju zahrnuli obrovskou chválou. „Konečne normálna baba, ktorá sa na nič nehrá, vie si vystreliť aj sama zo seba a hlavne sa nijako neprežíva. Obrovská sympoška, výborný výber moderátorky!” reagovali fanúšikovia šou. Čo však ľudia poriadne skritizovali, boli stylisti. Niektorých súťažiacich totiž navliekli do kúskov, v ktorých pôsobili až komicky. Jedným z nich bol aj vypadnutý Filip Svoboda. Ten mal síce na sebe kúsok, ktorý momentálne vo svete letí, no dvakrát príjemne sa v ňom necítil. „Ako spoznáte futbalistu? Že si aj na koncert oblečie kraťasy,“ zhodnotila po jeho výkone Ewa, no Adam jej do toho ihneď skočil. „Ja sa musím priznať. Keď som prvýkrát videl ten kostým, čo budem mať na sebe, tak som mal silnú depresiu. Hovoril som si, či to má byť nejaké pokračovanie toho futbalu. Potom mi povedali, že by som mal byť veľmi vďačný za ten kostým, že to je niečo strašne drahé z Paríža, tak som si povedal, aha, možno došli peniaze na látku. My tu máme výborného stylistu, ktorý sleduje trendy, tak sa teším, že čoskoro uvidím aj pána Haberu opäť v šortkách na pódiu,“ posťažoval sa Svoboda. „Také krátke sa už nenosia. Ja som v podstate nosil slipy,“ smial sa Pali.

Filip Svoboda priznal, že keď zbadal svoj outfit, dostal depresiu. Zdroj: tv markíza

Nebol však jediný, na kom sa stylista v ten večer vybúril. Poriadnu divočinu navliekol aj Mariette Marekovej, Adamovi Pavlovčinovi či porotkyni Patricii Pagáčovej. Z poroty si však najväčšiu kritiku zlízol Leoš Mareš, ktorý očividne nemal svoj deň a takmer každého súťažiaceho kritizoval. Niekedy to bolo až cez čiaru – ako v prípade Kataríny Stohrovej. Tá podala vynikajúci výkon, spomedzi dievčat hlasovo najviac vyniká, no on si do nej po vystúpení dosť kopol: „Nepáčilo sa mi to. Držím palce, aby si postúpila, ale za mňa to bolo najslabšie zo všetkých,“ šplechol jej do tváre Leoš.

Anketa Páčili sa vám outfity superstaristov? Áno, teraz je to veľmi trendy a moderné. 4% Otras! Niektorí vyzerali ako z cirkusu! 96% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: