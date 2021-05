Šou Svadba na prvý pohľad došla do svojho finále. Zo štyroch párov vytrvali napokon iba dva. No nie je všetko tak, ako to vyzeralo v danej chvíli pred kamerami. Kým Tereza a Milan chystajú v lete skutočný sobáš, Diane a Michalovi to, žiaľ, po konci natáčania nevyšlo.

Svadobná šou bola po celý čas plná zvratov. Najstarší pár, Viera a Michal, si od začiatku nesadli a natáčanie stopli ešte pred koncom. Adam a Veronika sa síce od seba najprv nevedeli odtrhnúť, no potom to začalo medzi nimi škrípať a na konci mu fitnes trénerka oznámila, že s ním ďalej už nechce byť. Najzaľúbenejšou dvojicou boli Milan a Tereza. Tento experiment im zmenil život. Títo dvaja spolu aktuálne žijú v Prahe a v lete si idú už naostro povedať svoje áno. A čo sa týka Diany a Miša, tí to mali ako na hojdačke. Raz sympatická východniarka ronila slzy, potom priznala, že je zaľúbená. No očividne to tak cítila iba ona. Napriek tomu, že na konci šou jej Michal povedal, že s ňou ostáva a chce to skúsiť, prišiel rozchod.

Michal a Diana spolu ako pár nakoniec neostali. Zdroj: tv markíza

,,Po nakrúcaní sa moje city veľmi nezmenili, skôr som si uvedomila niektoré skutočnosti,” povedala nám Diana s tým, že veľké sťahovanie sa nekonalo. ,,Túžila som po spoločnom bývaní, aby sme sa mohli bližšie spoznať, pretože za 4 týždne človek nespozná partnera natoľko, ako by ho spoznal za nejaký rok spolužitia. Ale túto otázku sme ešte nedoriešili,” pokračovala smutne. O skutočnom partnerskom vzťahu tak u nich nemôže byť ani reč. ,,Máme kamarátsko-priateľský vzťah a uvidíme, čo prinesie budúcnosť,” zverila sa nám, ako to mesiace po natáčaní medzi nimi vyzerá. Účasť v šou ju však posunula ďalej. ,,Neľutujem, že som sa prihlásila do tejto šou, naučila ma veľa a ukázala mi aj moje slabé stránky, na ktorých musím zapracovať, aby som budovala lepšiu hodnotu ženy,” dodala.