Aneta Parišková bude pravidelne pendlovať medzi Amerikou a Slovenskom. S manželom si tam kúpili dom a jej milovaní synovia sú tam veľmi spokojní. Všetci traja chlapci začali chodiť do americkej školy, ale dištančne navštevujú aj tú slovenskú. Ako to všetko stíhajú?

„Je to náročné. Pôvodne by stačilo, aby potom absolvovali komisionálne skúšky. No keďže sa naplno nejde ani tu, povedala som si, že by sme zvládli oboje. Okrem toho, že každý deň športujú. Nešlo to však robiť online, keďže tu máme o 6 hodín neskôr. To by som ich nútila do nočných smien. Takže keď ja dovysielam, od pol desiatej večer do pol jeden v noci sa s nimi učím, vtedy majú oni popoludnie. Ráno predtým, ako idú do americkej školy, komunikujú so slovenskými učiteľmi,” prezradila Aneta pre televíziu JOJ.

