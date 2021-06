Prví hostia sa na poslednej rozlúčke v bratislavskom krematóriu začali schádzať už okolo 11.00 hod. Medzi smútiaci hosťami boli aj známe tváre slovenského šoubiznisu, s ktorými Julo Viršík počas života spolupracoval.

Nechýbal bývalý kolega Miroslav "Mirec" Babják, Juraj Čurný či kolega z konkurenčného rádia Milan "Junior" Zimnýkoval. Najhoršie to znášal moderátor Daro Richter, ktorý vyzeral úplne zničene.

Do vnútra pustili len niekoľko vybraných hostí, ostatní čakali vonku. Počas smútočného obradu zazneli viaceré hity, ktoré mal Julo rád. Prvá znela legendárna Over My Shoulder od Mike + The Mechanics. Hostia si vypočuli aj Can´t fight this feeling v podaní REO Speedwagon. Ako posledná zaznela Věra Špinarová - Jednoho dne se vrátíš.

Jeho obľúbené piesne striedali srdcervúce príhovory blízkych a kamarátov. Príhovor mal mať aj jeho najlepší kamarát z rádia Pepe, ten však nakoniec účasť zrušil a jeho reč čítala ich kolegyňa. Odkázal, že by to vraj nezvládol.

Hostí rozplakali aj slová ďalšieho kolegu z rádia a jeho spolužiaka z vysokej školy: "Hovorím, za všetkých tvojich priateľov, kolegov z RTVS kde si začínal, zvukárov, hlásateľov, produkčných... sú tu tvoji priatelia zo všetkých rádií, tvoji spolužiaci z Filozofickej fakulty. Chcem sa ti poďakovať za tvoje priateľstvo, za tvoj nákazlivý smiech, dobré nápady a energiu, s akou s komunikoval s ľuďmi okolo seba. Za energiu, s akou si vstupoval do éteru s jedinou motiváciou- potešiť každého. Ďakujem ti, že sme mohli veľa rokov kráčať životom vedľa seba," vzlykal.

Prečítajte si tiež: