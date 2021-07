Prezidentka Zuzana Čaputová sa len nedávno objavila v relácii Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej (32) Silná zostava a teraz sa stretli opäť. Naša hlava štátu najnovšie prijala pozvanie do blondínkinej Sit Down šou.

Keď prezidentka Čaputová vystúpila pred pár týždňami v programe Silná zostava, diváci boli z jej prítomnosti nadšení. Aj Ostrihoňová bola rada, že bude mať v relácii takého významného hosťa. A zrejme si navzájom padli do oka, pretože Zuzana Čaputová v stredu večer zavítala aj do jej šou Sit Down s Veronikou. Ako Veronika avizovala na sociálnej sieti, lístky sa predali bleskovou rýchlosťou.

Zuzana Čaputová hosťom v relácii Silná zostava. Zdroj: rtvs

Obe dámy si dali záležať aj na výbere oblečenia. Veronika zvolila dlhé fialové šaty so žltými pásmi a pani prezidentka zažiarila v ružových šatách tesne pod kolená. Hneď ako Zuzana Čaputová vyšla na pódium, zožala obrovský potlesk a krátko nato prišlo niečo, čo ju nesmierne dojalo. Na pódium vkročila Veronikina 2-ročná dcérka Sárka s kytičkou v ruke a podala ju prezidentke.

Prečítajte si tiež: