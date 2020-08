Málokto si asi vie predstaviť, čo má český herec Ladislav Frej za sebou. V rovnaký čas, kedy sa jeho milovaná Gábina neúspešne snažila poraziť rakovinu slinivky, herec nakrúcal nový film režiséra Tomáša Magnuska (36) "Stáří není pro sraby", ktorý je plný umierania. Frej v ňom hrá dôchodcu, pre ktorého si už ide „zubatá“. „Láďa umiera vo filme a vie o tom. A nemusel to snáď ani hrať. Myslím, že partnerkinu chorobu znášal horšie ako ona sama,“zveril sa českému Blesku Magnusek a zdôraznil, že o veľkom trápení sa nezmienil ani slovom.

Ladislav Frej prišiel o budúcu manželku iba pred pár dňami. Zdroj: Blesk.cz

„To v žiadnom prípade. Vyzeral ale sklesnuto, unavene a bol veľmi chudý,“dodal. Mať rovnaké témy smrti doma i v práci muselo byť pre Freja podľa Magnuska hrozné. „Na druhej strane som presvedčený, že nakrúcanie ho aspoň donutilo byť medzi ľuďmi a trošku prísťi na iné myšlienky,“ hovorí režisér. Po nakrúcaní sa vraj Frej zakaždým ponáhľal domov. „Vždy hovoril, že sa pnáhľa, že niečo má,“komentuje Magnusek.

Nový film je však dolosva prekliaty. „Jirka Krampol vo filmu so sebou všade ťahá manželku v urne a krátko na to, ako dotočil snímku, zomrie mu skutočná manželka Hanka. Láďa Frej zase vo filme umiera a zároveň mu v reálnom živote doma umiera životná partnerka. A tesne po tom, ako dotočil film, tak mu jeho budúcamanželka zomrela. Dosť strašné, keď si to uvedomím,“konštatuje režisér a autor scenáru Magnusek.