Zuzana Plačková strávila noc v CPZ v Galante. Odtiaľ ju v utorok ráno previezli na ďalší výsluch do Trenčína. „Dúfam, že sa to čoskoro všetko vysvetlí. Chcem len odkázať ľuďom, že dávajte si pozor, s kým sa stretávate, lebo môžete byť potom hodený do jedného vreca s určitými ľuďmi. Ani o tom nemusíte vedieť," uviedla Plačková v sprievode policajného príslušníka. Čoskoro ju čaká výsluch.

Medzi tým sa nám podarilo získať vyjadrenie od jej právníka Martina Pohoveja. ,,Nemal som ešte možnosť oboznámiť sa s uznesením o vznesení obvinenia, mám len informáciu, že bolo vznesené obvinenie údajne z drogovej trestnej činnosti a členstva v zločineckej skupine," povedal nám tesne pred tým, ako vošiel do budovy, kde čaká Plačková na výsluch. V prípade domových prehliadok sa našlo aj niečo v ich dome? ,,Nie, nie, nič. Ďalej sa k tomu neviem vyjadriť, nevidel som to uznesenie, neviem ani opísať nejakú jej úlohu v tej skupine, neviem," povedal veľmi opatrne.

Plačkovej právnik Martin Pohovej. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

,,Klientka bude vypočutá v procesnom postavení obvinenej a potom vyšetrovateľ zváži ďalší postup," dodal.

