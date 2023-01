Mnohí s obľubou používajú osvedčené klišé, že Helena Růžičková († 67) bola veľkou osobnosťou nielen fyzickými rozmermi, ale aj náturou. A majú pravdu. Žena s obrovským srdcom, v ktorom bolo miesto pre všetkých. Rovnako tak bola však aj komplikovaná. Presne dnes je to 19 rokov, čo odišla do hereckého neba. Máme pre vás niekoľko vecí, ktoré ste o nej možno nevedeli.

Herečka sa narodila 13. júna 1936 v Prahe ako Helena Málková. Otec bol legionár a s Heleninou mamou sa zoznámil v Sarajeve. Bola Srbka a po nej Helena zdedila južanský temperament, prezradila autorka jej životopisných kníh Marie Formáčková. Helena bola už od detstva pripravená na divadelnú dráhu. Dôležitý bol pre ňu okamih, keď prvýkrát v necelých 14 rokoch prišla do baletnej školy. Túžba stať sa baletkou jej vydržala celé dospievanie, kilá navyše jej začali naskakovať až neskôr. Po narodení mala skôr opačný problém.

„Trpela poruchou príjmu potravy. Aj keď ju mama dojčila, vôbec nepriberala. Chudla a chudla, dokonca to vyzeralo tak, že ani neprežije. Bola na tom naozaj veľmi zle. Ale potom sa podarilo jednému lekárovi tento problém zvládnuť, lenže vtedy sa to zrejme začalo. Rodičia začali mať hrozný strach, aby nezomrela, a starali sa o ňu, ako to len išlo,“ povedala Formáčková.

Málokomu sa dnes chce veriť, že jedna z najpopulárnejších herečiek, ktorá už v šiestich rokoch začala fajčiť, herectvo nikdy nevyštudovala. Hoci po štúdiu herectva túžila, začala študovať za zubnú laborantku. Na DAMU sa jej totiž dostať nepodarilo. No pri prijímačkách sa zoznámila s dvoma ľuďmi, ktorí sa jej stali osudnými. S najlepšou kamarátkou Jiřinou Bohdalovou a s budúcim manželom Jiřím Růžičkom, ktorý navštevoval vyšší ročník. Brali sa po krátkej známosti 23. júla 1955, keď už bola tehotná so synom Jirkom. Hoci sa o ich manželstve tradovalo, že pripomínalo taliansku domácnosť, milovali sa až za hrob. Manžela dostala dokonca z vojny. Išla na správu, kde povedala, že je jeho manželka a že sa hlási namiesto neho. Že on akurát doštudoval DAMU a ona je žena v domácnosti. Prešlo jej to! Vďaka mužovi sa zamestnala v divadle a neskôr prijala ponuku osvetľovačky, ktorá všetkým radila, ako na to. Nakoniec sa dostala až na dosky, ktoré znamenajú svet. Doménou sa však pre ňu stal televízny svet.

Pre svoju váhu musela mať Helena špeciálne auto. Taxikári ju nechceli voziť, báli sa, že im zničí auto. Pre seba a syna Jirku dala vyrobiť auto so silnejším podvozkom. Keď však išla sama, tak sa na vedľajšie sedadlo museli dať tehly, aby sa neprevrátilo. K Helene jej krivky aj tak patrili a ľudia ju takú zbožňovali. Svoje maximum dosiahla v 80. rokoch, keď vážila 268 kg! Tie však nosila s noblesou. No túto váhu nemala z jedla. „Začala priberať až po pôrode Jirku a nikto nevedel zistiť, o čo ide. Až potom nejaký lekár zistil, že mala srdcovú chybu, ktorá jej v tele zadržovala vodu,“ povedal raz režisér Troška. Milovaná herečka napokon dostala od života veľkú ranu. „Mala problémy asi 4 roky. Niečo mala v bruchu, najprv to vyzeralo ako cysta. Potom sa ukázalo, že je to pozitívne a je toho viac,“ spomínal Troška v dokumente o herečke. A hoci bola liečba účinná a pred smrťou mala v tele už iba jeden nádor a lekári to pripisovali zázraku, zubatá si ju počkala. „Helenka nezomrela na rakovinu, ale na zlyhanie obličiek,“ dodal Troška.

