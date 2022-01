Každý rok diváci cez Vianoce fandia šikovnému Kevinovi, ktorý sa snaží uchrániť svoj dom pred lupičmi Marvom a Harrym. Vtipná komédia Sám doma by však v realite pripomínala skôr horor. Lupiči by podľa expertov neprežili a Kevin by podľa illinoiského práva vyfasoval doživotie!

V rodinnej komédii Sám doma skončia „mokrí banditi“ Marv a Harry nakoniec na zadných sedadlách policajného auta a vynaliezavý a šikovný Kevin majetok svojej rodiny ubráni a je z neho hrdina. Ako by to však vyzeralo v skutočnosti? Podľa expertov oveľa horšie. Harry a Marv to pri pokuse vykradnúť dom McCallisterovcov poriadne schytajú. Utŕžia nespočetne veľa rán, pádov, dokonca ich do tváre trafí žehlička alebo ich Kevin zapáli. „Všetci milujeme tie neslávne preslávené potýčky medzi Kevinom, Marvom a Harrym, ale ako sa im podarilo vyviaznuť a nebyť ani v bezvedomí, to je holý zázrak,“ hodnotila film farmakologička Giulia Guerriniová pre britský server Metro.co.uk.

Sám doma 2 Zdroj: MovieStillsDB

„Keď sa pozrieme na niektoré zranenia, ktoré dvojica utŕžila, ťažko uveriť, že zostali nažive,“ prezradila. Medzi najslávnejšie scény patrí napríklad tá, kde si Marv všimne tarantulu Kevinovho brata Buzza, ktorá unikla zo svojho terária. Pavúk lezie Harrymu po bruchu a Marv sa okamžite chopí páčidla. „Samozrejme, najlepší spôsob, ako sa zbaviť pavúka, je udrieť ho,“ vyjadrila sa so zveličením Guerriniová. „Ale namiesto toho, aby udrel pavúka, Marv silno udrie do Harryho, čo by mu v realite najskôr zlomilo pár rebier a spôsobilo vnútorné krvácanie,“ popísala, aké následky by mal kúsok v realite. Ak by sa Harryho rebrá zlomili naozaj nešťastne, mohli by navyše prepichnúť pľúcami. A traumatológ Ali Noorani jej dáva za pravdu. Rana žehličkou do tváre, ktorú odtrhne Marv, by zase pri najlepšom viedla k zlomenému nosu. Strela airsoftovou zbraňou by viedla k nepríjemným poraneniam v oblasti mieška.

A čo Kevin?

Podľa zákonov štátu Illinois v USA, kde sa film natáčal, je možné použiť potenciálne smrteľnú obranu iba v prípade, že napadnutému hrozí vážne zranenie alebo smrť. Podľa doktora Garyho Barletta by sa nakoniec komédia skončila skôr ako horor. Harry s Marvom by boli s najväčšou pravdepodobnosťou po smrti a Kevin by mal poriadny problém.

Kevin z filmu Sám doma. Zdroj: Movie Stills DB

„V realite... Áno, boli by mŕtvi alebo minimálne veľmi vážne zranení,“ uviedol s tým, že ak by prežili, odniesli by si aj vážne doživotné následky. Dobre by však nedopadol ani malý Kevin. „Je mi ľúto, Kevin by bol dnes ešte stále vo väzení, dostal by doživotie za vraždu,“ prezradil. To, že je dieťa, by pritom v USA pri takto vážnom zločine nehralo rolu.

