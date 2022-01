Dobrodružná šou Survivor odštartovala uplynulý týždeň. 24 súťažiacich bojuje o rozprávkovú výhru 100-tisíc eur v Dominikánskej republike. Raj na zemi si však rozhodne neužívajú. Bývajú aj spia v divokej džungli. A my sme si to boli vyskúšať na vlastnej koži! Povieme vám, nebolo nám všetko jedno.

Súťažiaci budú počas niekoľkých mesiacov zvádzať doslova boj o prežitie. Tí, ktorí nevypadnú, pobudnú v divokej džungli 3 až 4 mesiace. Kto si však myslí, že je to hračka, je na obrovskom omyle. S Markízou a so známymi influencermi sme totiž odleteli do Dominikánskej republiky aj my, aby sme si na vlastnej koži vyskúšali, aké to je prespať v džungli.

Popoludní nás na člne previezli na malú pláž. Pár metrov od nej sa už začínala divoká džungľa. Práve v jej lone sme mali pripravené iba dosky, ktoré sa na jednu noc stali našou spálňou. Kým sa nezotmelo, všetko sa zdalo ešte v pohode. Založili sme si pomocou kresadla oheň, vytvorili si luk a čakali, čo bude nasledovať. Keď sa zotmelo, zábava sa skončila. Na pláži sme totiž objavili prudko jedovatého bieleho škorpióna a v kokosovom orechu obrovskú mäsitú jedovatú stonožku! Človek, ktorý nás tam strážil, ju musel okamžite zabiť kvôli našej bezpečnosti. Keď sme si ľahli na dosky a prikryli sa iba dekou, na ktorej bol všakovaký hmyz, všade bolo počuť praskanie a rôzne zvuky. Aby toho nebolo málo, okolo druhej ráno sa strhol prudký lejak. A keďže sme sa museli vžiť do kože súťažiacich, premokli sme do nitky, pretože sa nedalo kam schovať.

Vojta Drahokoupil prežíval v šou hrozné stavy. V džungli to nezvládal a rozhodol sa odstúpiť. Zdroj: tv markíza

Unavení, zmoknutí, ale plní zážitkov sme ráno o ôsmej nasadli na čln a tešili sa na raňajky a pohodlnú posteľ. Súťažiaci však takúto možnosť nemajú. Džungľa bude na dlhý čas ich novým domovom a všetky vymoženosti na prežitie ako rybárske náčinia, siete proti hmyzu, sekery a jedlo si budú musieť tvrdo vybojovať. Takže tí, ktorí si myslia, že je to iba nafingované a súťažiaci majú možnosť odbiehať si na hotel, sú na veľkom omyle.