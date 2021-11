RTVS opäť zaraďuje do programu film o Márii Terézii, ktorý počas premiéry lámal rekordy sledovanosti. No aká bola panovníčka, ktorú za uhorskú kráľovnú korunovali 25. júna 1741 v bratislavskom Dóme sv. Martina v reálnom živote? Niektoré fakty vás zrejme dosť šokujú...

"Mária Terézia už nie je len zaľúbeným dievčatkom, ktoré sa zrazu ocitlo na tróne. Je to zrelá žena pri moci, ktorá ako levica chráni, čo jej patrí. Napriek mnohým chybám, slabostiam a pocitu osamelosti, sa nevzdáva,“ povedala o druhej sérii dramaturgička RTVS Veronika Gregušová. Skutočnú panovníčku všetci poznajú najmä z neskorších dobových malieb ako ružovolícu dámu s výrazným dekoltom a poriadnou nadváhou.

Mária Terézia II Zdroj: archív televízií a distribútorov

Historické informácie poskytol pre portál tvnoviny.sk redaktor Historickej revue Jaroslav Valent. Najvýznamnejšia žena Habsburskej dynastie a kľúčová postava v politike 18. storočia Mária Terézia sa narodila 13. mája 1717. Jej rodičmi boli Karol VI. Habsburský a Alžbeta Kristína Brunšvicko - wolfebüttelská. Pri krste dostala meno Maria Theresia Walburga Amalia Christina. Ako tvrdí pre spomínaný portál pán Valent, budúca cisárovná mala to šťastie, že sa vydala z lásky a svojho manžela milovala aj po jeho smrti. V tých časoch to bolo skutočne vzácne. V dynastických zväzkoch išlo najmä o politické výhody pre krajinu a nie o lásku. Mária Terézia a jej manžel František Štefan Lotrinský však boli do seba skutočne zamilovaní.

