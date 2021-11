Okolo dvojičiek Nízlových je za posledné obdobie poriadne rušno. Pred pár dňami prasklo, že Stano Lobotka sa rozišiel s Danielou, no a jej sestra Veronika stále tají totožnosť otca svojej nedávno narodenej dcérky. Nám sa však podarilo od viacerých zdrojov zistiť, kto by mal byť ten prísne utajovaný muž.

Veronika Nízlová sa pred vyše rokom po piatich rokoch rozviedla s manželom Tomášom Krúpom. Keďže dovtedy používala aj jeho priezvisko, toho sa po rozpade manželstva zbavila. Odvtedy sa po jej boku neobjavoval žiadny nový muž. Speváčka si užívala single život a pravidelne cestovala za sestrou do Talianska. O to väčší šok prišiel, keď sa v júli na sociálnej sieti pochválila fotkou s bruškom. „Už to asi viac neskryjem! V novembri budem mať tú česť byť ‚mama‘. Je to najkrajšia úloha v mojom živote a teším sa, že sa mi tento sen splní. Neviem sa ťa dočkať, lásočka moja milovaná,” napísala k fotke. Kto je otcom, však neprezradila. „Hoci s ockom dieťatka nie sme spolu, vždy mu budem vďačná za tento dar. Dohodli sme sa, že jeho meno nebudem zverejňovať. Takisto rešpektujem jeho rozhodnutie, že nebude súčasťou nášho života. Želám mu všetko dobré. Vzhľadom na toto jeho rozhodnutie sa viac k téme ,otec dieťaťa‘ nebudem vyjadrovať,” oznámila a tému otec jej dieťaťa už viac nekomentovala.

Veronika Nízlová nedávno porodila dcérku a dala jej meno Nea. Zdroj: Instagram veronikatwiins

Veronika porodila svoj malý poklad pred týždňom. ,,Vitaj Nea. Konečne sme spolu. Milujem ťa naaajviac na svete, budem ti tou najlepšou maminkou,” napísala k fotke z pôrodnice. Mnoho ľudí však neprestáva zaujímať, kto je skutočným otcom jej dcérky. Prečo sa speváčka rozhodla vychovávať ju bez neho? Po prečítaní nasledujúcich riadkov sa však mnohým veľa vecí vyjasní. Ako sme sa ešte pred jej pôrodom dozvedeli od dobre informovaného zdroja, horúcim kandidátom, kto by to mal byť, je mladučký, len 20-ročný herec z Pána profesora Matúš Kolárovský. Po tejto informácií sme sa ho to hneď opýtali, no mladík sa tváril, že o ničom takom nevie a otcom určite nie je. Veronika nám na telefonáty nereagovala.

Veronika Nízlová nedávno porodila. Zdroj: Nemocnica AGEL Levice

Napriek tomu, že to hviezdička z Pána profesora nepotvrdila, krátko na to nám túto informáciu potvrdili ďalší štyria od seba nezávislí ľudia. „Otcom je určite Matúš. S Veronikou sa viackrát stretli, ako dvaja slobodní ľudia si užili a to bolo všetko. No a jedenkrát došlo k ,nehode‘, ak viete, čo tým myslím,” povedal nám zdroj blízky mladíkovi. ,,Matúšovi by ani vo sne nenapadlo, aké to bude mať následky. No po štyroch mesiacoch mu Veronika zvestovala radostnú správu. Ani niet divu, že na sociálnej sieti napísala, že otec jej dieťaťa nebude súčasťou ich života, keďže Matúš je ešte sám osebe chalan,” dodal náš zdroj.

Matúš Kolárovský z Pána profesora má len 20 rokov. Zdroj: Instagram Pán profesor

Veronika sa s mladučkým Matúšom zoznámila už v roku 2020, keď si ho zavolala do svojho klipu s názvom Každý deň a blízko k sebe mali aj počas natáčania nedávnej Tvojej tváre. Nízlovú vtedy Markíza zavolala, aby sa zahrala na členku kapely Pussycat Dolls a v ten istý deň natáčal aj Kolárovský, ktorý si strihol dueto s Evelyn. „V zákulisí mali k sebe veľmi blízko a bolo vidieť, že to medzi nimi iskrí,” povedal nám ďalší náš zdroj. Či twiinska alebo on nakoniec vyjdú s pravdou von, je už iba na ich dohode.