Galavečerom Miss Slovensko divákov sprevádzal bývalý hokejový obranca Boris Valábik a ringový uvádzač Marek Polomský. Každé z dievčat sa predstavilo vo videovizitke a vlastným vystúpením, počas ktorého ukázali, v čom vynikajú. Po každej trojici si finalistky odchytil Boris, ktorý ich vyspovedal, otázky si však kládli aj súťažiace navzájom.

Miss Slovensko 2023 sa stala Daniela Vojtasová. Zdroj: Matej Kalina

O hudobný zážitok sa sa postarali talentovaní umelci ako Emma Smetana, Jordan Haj či víťaz SuperStar Adam Pavlovčin alias Adonxs. Nechýbala ani prehliadka v plavkách, kde súťažiace predviedli svoje krivky. Pred vyhlásením celkovej víťazky sa rozdávali aj menšie tituly. Miss Smile sa stala Nina Nemčoková s číslom 7 a rovno tri tituly si počas večera uchmatla Daniela Vojtasová s číslom 12, ktorú na základe diváckeho hlasovania vyhlásili za Miss Gosh, Miss Skin a Miss Voice. Pár dní pred samotným galavečerom získala aj tituly Miss Hubert a Miss Press. Ešte počas súťaže bolo možné hlasovať za titul Eva Miss Sympatia, ktorý získala finalistka s číslom 9 - Petra Siváková.

Galavečer Miss Slovensko 2023. Na snímke Gabriela Ruman, Alena Pallová a Romana Škamlová. Zdroj: Matej Kalina

Tesne pred finálovou bodkou sa na pódiu ukázal riaditeľ súťaže Michael Kováčik, ktorý oznámil prekvapenie, že jedno z dievčat sa zúčastní svetového finále Miss Universe. Rozhodlo sa, že našu krajinu bude reprezentovať finalistka s číslom 3, Kinga Puhová. Titul druhej vicemiss odovzdala doteraz úradujúca Jana Vozárová, korunku posunula finalistke s číslom 2, Sonji Kopčanovej. Predošlá vicemiss Sylvia Šulíková zasa korunkou obdarovala finalistku s číslom 9, Petru Sivákovú.

Miss za rok 2021 Sophia Hrivňáková pomohla spolu s Michaelom Kováčikom korunovať oficiálnu víťazku. "Tentoraz to nie je tá najkrajšia, nie je to žiadna kráľovná krásy...Miss Slovensko pre rok 2023 sa stáva finalistka s číslom 12, Daniela Vojtasová" , vyhlásil Kováčik, ktorý tiež vysvetlil, že tohtoročnú víťazku vybrali na základe toho, ktorá si to podľa nich zaslúžila najviac. Heslo ´nehľadali sme ideál krásy, hľadali sme osobnosť ´, sa tak nieslo až do samotného konca.