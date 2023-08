Seriál Dunaj, k vašim službám, sa stal jedným z najsledovanejších projektov Markízy. Druhá séria sa pred letom skončila poriadne napínavo a diváci sa už vtedy nevedeli dočkať, kedy si opäť na jeseň zasadnú pred obrazovky. Dobrou správou je, že nové diely štartujú už o pár týždňov! No je tu aj správa, ktorá fanúšikov rozhodne nepoteší.

V seriáli Dunaj, k vašim službám, sa stretlo viacero našich veľkých hereckých hviezd. Výraznou postavou je aj nacistický pohlavár Walter Klaus, ktorého famózne stvárňuje Ján Koleník. Druhá séria sa skončila poriadne napínavo, keď mieril zbraňou na kabaretnú speváčku Evu, s ktorou mal milenecký pomer. Čo sa s ňou stalo, sa však vtedy diváci nedozvedeli a na rozuzlenie si tak museli počkať. Dobrou správou je, že príbehy ich obľúbených hrdinov si v nových častiach užijú už čoskoro! Markíza sa totiž rozhodla urýchliť návrat Dunaja na obrazovky.

Medzi Šarlotou a Leopoldom to poriadne iskrilo. Keď sa dozvedel o jej nevere, bolo po láske. Zdroj: TV Markíza

Kým televízie začínajú s jesennými novinkami až v septembri, niekedy sa pokúšajú tromfnúť konkurenciu a eso z rukáva vytiahnu už v auguste. To je aj prípad televízie JOJ, ktorá návrat Nemocnice naplánovala už na 22. augusta. Markíza okamžite reaguje a tretiu sériu Dunaja nasadzuje tiež od 22. augusta. Tou nepríjemnejšou správou však je, že zo seriálu sa rozhodol odísť herec Tomáš Maštalír, ktorý hral syna Kučerovcov Leopolda Kučeru. To, že sa v novej sérii už zrejme neobjaví, napovedala aj posledná časť pred letom. Leopold, ktorý je pripútaný na invalidný vozík, začal odrazu hýbať prstami na nohách a rodine oznámil, že chce odísť do zahraničia za špeciálnou liečbou. A dohady sa teraz potvrdili ako pravdivé.

Tomáša budú diváci vídať v novej sérii Pána profesora. Zdroj: tv markíza

„Je pravda, že Tomáš Maštalír sa v novej sérii neobjaví. Leopold Kučera, ktorého stvárňuje, odíde na liečenie. To však neznamená, že zo seriálu definitívne odchádza. Osud jeho postavy zostáva otvorený. Diváci sa však od jesene môžu tešiť na Tomáša Maštalíra v TV Markíza v novej sérii Pána profesora, kde stvárňuje hlavnú úlohu,“ potvrdili nám v Markíze. Ako sme sa ďalej dozvedeli, dôvod, prečo sa rozhodol zo seriálu odísť, je jeho pracovná vyťaženosť. Natáčal novinku pre VOYO Matematika zločinu, do toho Pána profesora, seriál Tomáš a Diana pre JOJ-ku a podľa našich informácií má byť aj súčasťou nového projektu v Markíze.

