Spíker Julo Viršík († 56) trávil čas na svojej milovanej chate, do ktorej sa s manželkou pred rokom už definitívne presťahovali. Len niekoľko hodín pred náhlou smrťou telefonoval s dobrým kamarátom Pepem Baloghom.

Správa o jeho náhlej smrti všetkých šokovala. Sociálne siete následne zaplavili jeho fotky, spomienky a kondolencie. Smutný príspevok napísal aj DJ Pepe Balogh: „Ešte pred pár hodinami sme spolu rozprávali. Prežili sme spolu toľko, že sa to nedá všetko ani popísať. Vždy si ho budem pamätať ako rádiovú legendu a zroditeľa ,kameňákov‘. R.I.P., Julo.”

Julo Viršík náhle zomrel. Zdroj: archív Rádio Expres

Pepe bol Julov dobrý kamarát a stretnúť sa mali aj na blížiacom sa festivale Okey Leto Mini 4. júla v Ivanke pri Dunaji. Práve on bol medzi poslednými, ktorí so spíkrom hovorili. Ako pôsobil v telefóne? „Úplne v pohode sme sa rozprávali. Prišiel práve z prechádzky, mal nejaké bolesti na hrudi a... Sanitku si však volať neplánoval. Zvyšok už viete,” prezradil nám Pepe, ktorý sa, žiaľ, na akcii so svojím kamarátom už nestretne.