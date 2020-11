Glosátorka a kolegyňa Mariána Geišberga z relácie Sedem Oľga Feldeková s ním bola pred jeho smrťou v užšom kontakte. Herec bol roky známy ako tuhý fajčiar a neresti sa nedokázal vzdať. Dohnali ho k tomu až problémy so srdcom z roku 2017, po ktorých znížil denný počet cigariet. Zhruba tri mesiace pred smrťou sa dozvedel, že má rakovinu a vyoperovali mu tretinu pľúc. Geišberg navonok pôsobil, že je všetko o. k. a pevne veril, že nad pliagou zvíťazí.

Oľga Feldeková prehovorila krátko po smrti Geišberga o jeho posledných chvíľach. Zdroj: tv joj

O jeho poslednej hospitalizácii na jeseň 2018 jeho kolegovia netušili . „Nie. Nestihli sme to ani zaregistrovať. Viem však od Ferka Kovára, že ešte v ten deň, keď Maroš zomrel, jeho žena aj on s ním telefonovali a žartovali. Dokonca manželka mu mala do nemocnice doniesť polievku, tak to vyzeralo, že to nie je také vážne. Myslím si, že mu zlyhalo srdce, a to človek nemôže predvídať. Maroškova žena bola tuším pri ňom, keď zomrel, ale neviem to isto,“ povedala nám so smútkom v hlase Feldeková tri dni po jeho smrti. „Keď sme boli naposledy spolu v JOJ-ke, tak som sa ho pýtala, či nemá chuť na cigaretu a on povedal, že si to z mozgu úplne vytesnil, a že mu to nepríde ani na um. Už nefajčil,“ povzdychla si vtedy Oľga.

Prečítajte si tiež: