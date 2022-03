V detstve sa Tatiana síce venovala gymnastike, no v pätnástich rokoch prešla na tanec. Napriek tomu na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala matematiku. V roku 1987 emigrovala do Nemecka, kde neskôr začala tanec vyučovať. Odvtedy je spätý s jej životom. V roku 2007 bola prvýkrát porotkyňou v českej súťaži StarDance a následne ju ako porotkyňu obsadili aj do obľúbenej Let´s Dance, v ktorej je dodnes.

Porotkyňa Let´s Dance Tatiana Drexler. Zdroj: Robo Hubač

Málokto však vie, že Tatiana je druhýkrát vydatá. Jej prvým manželom bol jej spolužiak z vysokej školy a aj tanečný partner. Keď však začala pociťovať túžbu po vlastnej rodine, dvojici to neklapalo a rozišli sa. Tým pravým pre ňu bol až jej druhý manžel, kriminalista Hartmunt Hopp, s ktorým žije v Nemecku. Zoznámili sa pri autonehode, ktorú spôsobila a on ju vyšetroval.