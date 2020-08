O politické diskusie bolo vždy záujem. Keďže RTVS a aj Markíza má roky svoje úspešné politické relácie, od minulého roka začala takú vysielať aj JOJ-ka. Relácia Na hrane odštartovala v septembri 2019 a chodila vždy vo štvrtok večer. Moderátorom bol Michal Magušin. Toho v nej však už nevidíte.

Jojkárska relácia Na hrane. Zdroj: TV JOJ

Od jesene ho na poste moderátora vystrieda dramaturgička tejto relácie, skúsená politická redaktorka, Jana Krescanko Dibáková. Ako sme sa dozvedeli, Magušin má odchádzať z dôvodu, že po náročnom pracovnom roku sa rozhodol venovať len jednému projektu, a to webovej žurnalistike, ktorú robil aj pred moderovaním relácie. Či je to skutočne tak, vie naozaj iba on.

