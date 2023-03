Juraj Jakubisko zomrel minulý piatok v sanitke počas prevozu do nemocnice. V posledných rokoch mal veľmi podlomené zdravie a bojoval s rakovinou jazyka. Iba pár dní pred smrťou bol na kontrolnom vyšetrení a dostal dobrú správu, že sa nádor zmenšuje. „Zdravotný stav sa zlepšoval. Napriek tomu nás Jurajko v piatok opustil...“ povedala českému Blesku s plačom vdova Deana.

Posledná rozlúčka s Jurajom Jakubiskom. Na snímka dcéra Janette. Zdroj: Blesk

Zádušná omša za režiséra prebehne v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade v sobotu 4. marca od 13. hodiny. Omšu bude celebrovať kardinál Dominik Duka. V roku 2012 sa modlil za Juraja, keď sa schyľovalo k transplantácii srdca a režisér strácal sily. Nad rakvou prehovorí aj Jakubiskov blízky priateľ, exprezident Václav Klaus.

Posledná rozlúčka s Jurajom Jakubiskom. Na snímke Václav Klaus. Zdroj: blesk

Smútiaci hostia sa začali schádzať zhruba o pol 12. Medzi prvými dorazil herec Ľubomír Paulovič či Jakubiskov blízky priateľ Jozef Oklamčák. Dcéra Janette Jakubisková, ktorú mal umelec z predchádzajúceho vzťahu, neskrývala žiaľ.

Zhruba 15 minút pred začiatkom rozlúčky dorazila do katedrály zdrvená vdova Deana Jakubisková, ktorá nechala manželovi urobiť obrovské srdce z bielych ruží. Je na ňom stuha so slovami - Milujúca Deana. Deanu, ktorú sme všetci poznali ako ženu plnú života a ktorá s Jakubiskom prežila vyše 40 spoločných rokov, smrť milovaného manžela zmenila na nepoznanie. Výrazne schudla. Dorazila aj vdova po Mekym Žbirkovi Katka. Rozlúčiť sa prišiel aj Zdeněk Troška, režisér Jan Hřebejk i modelka Andrea Verešová, ktorú Jakubisko obsadil do rozprávky Perinbaba a dva světy.

Posledná rozlúčka s Jurajom Jakubiskom. Na snímke modelka Andrea Verešová. Zdroj: blesk

Vdova Katka Žbirková (v strede). Zdroj: blesk

Deň pred pohrebom rodina zverejnila parte, na ktorom je portrét režiséra. Ide o grafiku a je to jeho autoportrét. Jakubisko totiž veľmi rád maľoval grafiky a svoje diela aj vystavoval. Na parte je, okrem manželky, uvedený syn Jorik, dcéra Janette s deťmi Tomášom a Michalom a sestra Melánia s rodinou. Samozrejme nechýba režisérov typický podpis.