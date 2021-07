Česko sa v sobotu navždy rozlúčilo s legendárnym spevákom Františkom Nedvědom (†73), ktorý minulú nedeľu podľahol rakovine. Na poslednú rozlúčku napokon dorazil aj jeho slávny brat Honza (74), s ktorým sa po rokoch uzmierili na nedávnej svadbe Františka. Pohreb znášal ale veľmi zle. Honza mal v pražskom krematóriu oporu v manželke Pavlínke (39), bez ktorej by to rozhodne nezvládol. A aj keď počas obradu zazneli slová Františkových synov, manželky i vnúčat, Honzovo vyznanie chýbalo. A nedorazil ani na kar.

Ešte v sobotu ráno nebolo úplne jasné, či Honza Nedvěd dorazí na bratov pohreb a či ho zvládne. Napriek tomu, že mali dlhé roky nezhody a nebavili sa, spolu urobili veľký práce, a aj napriek roztržkám medzi sebou, zachovávali si vzájomnú úctu. Honza napokon na rozlúčku s bratom prišiel a od prvej chvíle, čo vstúpil do obradnej siene, bolo vidieť, že mu je zle.

Posledná rozlúčka s Františkom Nedvědom (†73). Zdroj: Blesk

Jeho psychika dostávala poriadne zabrať. Zatiaľ čo moderátor ČRo Vladislav Slezák čítal za jednotlivých členov rodiny listy na rozlúčku, Nedvěd stále plakal. Jeho list však nezaznel. Aj proto, že žiadny nenapísal... „Nemal na to silu niečo písať, všetko mal v myšlienkach,“ ospravedlnila ho manželka Pavlínka. Na konci obradu, kde rodina neprijímala kondolencie, ho musela o 35 let mladšia manželka podopierať. Na tvári mal slávny pesničkár potoky sľz, ledva kráčal a ťažko dýchal. Keď vyšiel zadným vchodom z krematória do auta, zložil sa. Hlavu si dal do dlaní a roplakal sa.

Bolo mu ťažko, úzko a hlavne veľmi teplo. Možno preto sa nechal rodinou odviezť domov do Čerčan a na smútočný kar v Novej Vsi pod Pleší vôbec nešiel… Pritom to mal v pláne. „Na pohreb strýko príde, potom sa rodina stretneme v reštaurácii,“ tvrdil Františkov syn Vojtěch ešte počas týždňa. Ale človek mieni, pán Boh mení...

Slová rodiny, ktoré počas pohrebu zazneli, boli veľmi emotívne a vyjadrovali neskutočnú lásku, ktorú k Františkovi jeho bízki cítili. „Luka pod Medníkem nás sprevádzala celý život. Jazdili sme tam od detstva. Už v 15-tich som ťa milovala, ty si ma nechcel. Bola som chudá, samá ruka a samá noha,“ napísala mu "list" vdova Mária.

