Dušan Kaprálik zomrel po zákernej a ťažkej chorobe. S ochorením začal bojovať len v máji tohto roka a, žiaľ, malo to bleskový priebeh. Medzi prvými smútočnými hosťami boli hercove deti Zuzana (49), Martin (47), Ondrej (36) a Danka (36) s rodinami. S kolegom a kamarátom sa prišli rozlúčiť takmer všetky herecké esá. Karol Čálik, Pavol Topoľský, Ján Mistrík, Miroslava Partlová, Ján Ďurovčík, Eva Večerová či Zuzana Cigánová celá v bielom. ,,O jeho pohrebe som sa dozvedela pol hodinu pred obradom. Povedala mi to jedna pani v obchode, že či viem, že má pohreb pán Kaprálik. Preto nemám na sebe čierny outfit,” vysvetlila nám herečka. Na rozlúčke nechýbali ani jeho dlhoroční kolegovia z Divadla Nová scéna.

Pozornosť pútala aj speváčka Sisa Lelkes Sklovska v obtiahnutých šatách s modrými flitrami. ,,Na pohreby nikdy nechodím v čiernom, ani mojim rodičom som na pohrebe nebola v čiernom. Aj moja mama, keď už vedela, že je to s ňou zle, povedala mi, aby som jej do truhly obliekla smaragdový kostým, ktorý som jej kúpila. Ani môj tatino nemal v truhle čierny oblek, ale sivý. Jednoducho tak to cítim. Tieto moje šaty som preto zvolila, lebo modrá je kráľovská modrá - to som si mohla dovoliť a biela preto, lebo náš "kapor" išiel tam do neba,” povedala nám Sisa.

No a tieto dve dámy neboli jediné, ktoré pútali na seba pozornosť. Ďalšou bola herečka Miroslava Partlová, ktorá sa ukázala v nápaditých čipkovaných šatách s dlhým rukávom a sandálikmi na vysokom opätku či manželka herca Petra Makranského, ktorá to príliš neodhadla s dĺžkou šiat. Síce v deň pohrebu bolo extrémne horúco, prísť na poslednú rozlúčku v ultra mini, nebola zrovna najšťastnejšia voľba.

