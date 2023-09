Dlaždicu s menom Juraj Jakubisko odhalila spoločne s organizátormi vdova Deana Jakubisková. Na spomienkovej ceremónii však nastal mrazivý moment, ktorý bol akýmsi znamením „zhora“, že Juraj svoju Deanu ani v tento deň nenechal samu. A bol to práve jeho blízky priateľ Boris Filan, ktorý si všimol spomínanú skutočnosť, z ktorej doslova behá mráz po chrbte. Opísal totiž silný, až magický moment, ktorý naznačil, že režisér sa na slávnosť prišiel pozrieť i „osobne“: „Očakával som, že keď tu o ňom budeme hovoriť, že zahrmí, zaprší, napadá sneh a prebehne biely kôň. Ale bolo to skromnejšie, pred chvíľou ku mne priletelo toto pierko a tu na tej škvrne (ukázal na zem, pozn. red.) sedela krásna včela. Ďakujeme Juraj, že si nám dal o tom vedieť. Som veľmi rád a som na to pyšný, že sme boli kamaráti.“

Pamätnú dlaždicu odhalila spolu s organizátormi práve vdova Deana. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Spomínané symboly totiž akoby istým nadprirodzeným spôsobom vyjadrili tie najslávnejšie filmové diela, ktorým Jakubisko vdýchol život. Pierko symbolizovalo nezabudnuteľnú Perinbabu a včela jeho nadčasovú ságu Tisícročnú včelu. "Juraj bol po celý život prepojený s vesmírom. Vôbec ma to neprekvapilo, naopak, život s ním bol plný symbolov a magických udalostí. Takže toto krehké vstúpenie medzi nás, bolo pre mňa prirodzené. Úprimne ma potešilo, že aj jeho priatelia to tak cíti," reagovala nám Deana.

Na snímke Boris Filan a Zita Furková počas slávnostného odhalenia dlaždice Jurajovi Jakubiskovi na Filmovom chodníku slávy v Bratislave. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Vdova Deana sa neubránila slzám a poctu jej manželovi si veľmi váži. „Je to pre mňa významná vec, pretože si myslím, že je nevyhnutné, aby sme ukázali, že Slovensko má veľké osobnosti, že máme byť na čo pyšní. Že máme na čo nadväzovať a máme možnosť dotýkať sa krásnych vecí, ktoré tvorcovia, ako môj manžel Juraj Jakubisko, pre nás zanechali,“ prezradila nám vdova, ktorá navždy prišla o milovaného manžela na konci februára tohto roku. Vyrovnať sa s obrovskou stratou Deane pomohlo práve to, čo filmový mág miloval najviac. „Bolo to jeho poslanie. To, že musím dotiahnuť všetko, čím ma "zaúkoloval", naplniť všetko, čo mal v predstavách – je dnes moja povinnosť. Takže to ma po dlhšom čase, postavilo do situácie , keď som si uvedomila, že musím... a začala som si plniť svoju povinnosť. A všetkým sa ospravedlňujem, že mi to trochu dlho trvalo,” povedala.

Stratiť blízku osobu, s ktorou človek prežije takmer celý svoj život, bolo nesmierne zložité aj pre herečku a filmovú producentku. Chceli sme preto vedieť, či manželovu prítomnosť cíti aj dnes. „Áno. A aj vy mladí musíte mať pocit, že tí ľudia, ktorých ste milovali alebo milujete, aj keď raz fyzicky odídu, že duchovne budú stále s vami. Myslite na to, že tú lásku a úctu si treba vzájomne dávať za života. Potom to vyššie spolužitie je ešte krajšie,” uviedla.

Nechala si po ňom aj nejaké osobné veci? „Samozrejme, celý jeho život,“ povedala nám. Jej polovička sa jej však denne pripomína dodnes. „Poviem vám tajomstvo, prídem domov, v hale mám portrét môjho milovaného Juraja, ktorý bol v katedrále Svätého Víta v areáli pražského hradu vystavený počas obradu rozlúčky. Vojdem a zrazu počujem, ako mi hovorí, Deanka, čo si to dnes zase urobila? Nič sa nezmenilo. Ale často sa na mňa i spokojne usmeje," dodala s úsmevom.

