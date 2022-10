Snúbenci Nela s Filipom, ktorí bývajú v dome v Ivanke pri Dunaji, už dlhší čas pokukovali po niečom väčšom a na inej adrese. Preto sa rozhodli kúpiť obrovský starší dom priamo pod hradným kopcom. Cena podobnej nehnuteľnosti sa v tejto lukratívnej časti podľa realitného makléra pohybuje v rozmedzí 600 – až 900-tisíc eur. Išlo o starší dom, ktorý si vyžadoval veľké rekonštrukčné práce, čo nám aj po jeho kúpe potvrdila samotná herečka. „Dom sme hľadali zhruba tri roky. Chceli sme byť viac v centre Bratislavy pre dochádzanie do práce a škôl. Čaká nás však ešte dlhá rekonštrukcia,” prezradila nám Pocisková ešte v decembri 2020.

Spomínaná lokalita je na-ozaj vychýrená a najbližšie to budú mať k Filipovým rodičom, ktorí bývajú tesne vedľa. Neďaleko má dom syn bývalého prezidenta Gašparoviča Ivan a nachádza sa tam aj nehnuteľnosť herečky Sone Valentovej.

Nela Pocisková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjTb6l4L670/

Štvorčlenná rodina si však tak skoro kufre baliť nebude. Dvojica sa rozhodla pôvodný dom, ktorý kúpili, úplne zbúrať, k čomu konečne došlo v tieto dni. Pred necelým mesiacom sme totiž písali, že známy párik nemôže nič robiť, čo sa týka ich domu, keďže stále nemali búracie povolenie. „Rekonštrukčné práce nevyzerajú dobre. Skoro dva roky čakáme na búracie povolenie, preto tam nemáme čo robiť. Stále čakáme. Je to Staré Mesto a zisťujeme, že sa tam takto čaká. Tak čakáme aj my, čakáme a nevieme, dokedy budeme čakať,” vysvetlila nám vtedy sklamaná Pocisková.

No zrejme práve po našom článku sa úrady rozbehli a dvojica sa konečne dočkala búracieho povolenia. Ich dom je totiž už úplne zrovnaný so zemou, ako informuje najnovšie vydanie týždenníka PLUS 7 DNÍ. V stredu 19. októbra tam ešte pracovali robotníci a bol prítomný aj bager. Herečkino sťahovanie je teda poriadne v nedohľadne. Pociskovú a Tůmu tak teraz čaká výstavba ich nového hniezdočka lásky úplne od základov. Snažili sme sa spojiť aj so samotnou Nelou, prečo sa napokon rozhodli dom úplne zbúrať, no do uzávierky nám nereagovala.



Prečítajte si tiež: