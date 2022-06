Zuzana sa nikdy netajila tým, že podstúpila viacero estetických zákrokov a v roku 2020 dokonca plastiku celej tváre. V jej prípade však treba uznať, že tak dobre ako teraz nikdy predtým nevyzerala. A najlepšia kamoška jej to v prianí pripomenula.

Tehotná Zuzana Plačková sa vystavila úplne nahá. Zdroj: Instagram Zuzana Plačková

„Všetko naj mojej beštii, sestre, kamoške, podpore a budúcej skvelej matke. Queen Plačková, všetko, čo si chcela, už máš, tak len si to udrž a ostaň taká trúba, aká si celý život. A vďaka Bohu, že starneme do krásy, pozdravujem plastických chirurgov. Ľubkám ťa, happy bday,“ napísala Sandra. Zuzana to komentovala len tromi slovami: „Toto je moc.“