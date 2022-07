Zuzana Plačková (31) to má do pôrodu už len za pár. Hoci už má doma celú výbavičku pre malého syna Diona vrátane postieľky, detského vajíčka a mnoho ďalších vecí, čiernovláska si najnovšie kúpila ďalší kočík. A to poriadne rozzúrilo viacero žien.

Plačková sa nedávno pochválila luxusným kočíkom značky Dior. Ten kúpila svojmu malému synovi Dionovi, ktorého by mala porodiť už o dva týždne. No pri počte jeden rozhodne nezostane. Najnovšie si zadovážila kočík, ktorý jej dokonca cez jednu firmu špeciálne doručili na ich predajňu s kočíkmi a mal by byť jediným v Česku i Slovensku. Zuzana zaň prekvapivo nevycalovala majland, aj keď si pôvodne myslela, že ju bude stáť okolo 2-tisíc eur. A tak ju suma 700 eur, ako sama priznala, príjemne prekvapila.

Zuzana Plačková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CeQUmzgowpo/

"Chodia mi správy, že načo sú mi dva kočíky. Z jediného jedného dôvodu, lebo ja napr. potrebujem tých kočíkov viac. Napr. ten kočík, ktorý som si dnes kupovala, tak to bude kočík, ktorý si nechám v mojej kaviarni. Pôjdem napr. z domu, bábätko dám do autosedačky a v kaviarni si ho vyložím do kočíka. Tým pádom nebude vo vajíčku, ale bude mať krásne vystretý chrbátik v tomto kočiariku. Dior kočík (ktorý si Plačková zadovážila nedávno, pozn. red.) budeme mať doma, keď niekam pôjdeme, aby sme ho mali," prezradila Plačková, čím reagovala na dotazy žien, prečo má dva kočíky. No pri čísle dva Zuzana rozhodne nezostane. "Ďalší bude u pestúnky, ďalší bude u mamy. Takže budem mať takéto záchytné body, aby som jednoducho tie kočíky nemusela so sebou vláčiť," pokračovala nastávajúca mama.

"Ale dnes mi ide Instagram strašne na nervy. Čo je s vami, ľudia? Z teplého počasia vám prehrialo softvér? Akože, haló, komu vy idete radiť, hovoriť a kázať, čo má robiť a čo nie?! Ste sa asi trošku pomýlili, nie? Haló, ťuk-ťuk, trošku sa preberte! Toto si skúšajte na iné ženy a nie na mňa. A otázka, či budem mať pestúnku? Hádam vám to je jedno, čo ja budem mať alebo nebudem mať a čo ja budem robiť so svojím dieťaťom. Takže takéto ženy - zaraďte sa a upracte sa," odkázala všetkým hejtujúcim Zuzana, ktorá je už dlho známa tým, že si servítku pred ústa nedáva.

