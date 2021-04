Začiatok šou začal poriadne horúco. Twiinsky so speváčkou Mambou, Ivanou Regešovou, Veronikou Strapkovou a Sašou Gachulincovou natrénovali vystúpenie na pesničku od sexi krások z Pussycat Dolls. No, to čo nasledovalo, nečakala Twiinska Veronika ani v najhoršom sne. Ľudia ju začali nechutne obviňovať, že je pribratá. "Akurát tie kočky z Pussycat Dolls neboli také vyžraté ako vy," napísala jej istá fanúšička a nechýbali ani ďalšie nevhodné komentáre: "Naozaj si nejaká tučná."

Twiinsky, Mamba, Veronika Strapková, Saša Gachulincová a Ivana Regešová sa zmenili na sexi Pussycat Dolls. Zdroj: TV Markíza

Zuzana Belohorcová pošteklila zmysly ako Britney Spears, Evelyn sa predviedla ako Billy Ray Cyrus, Kristína Madarová ohúrila celú porotu ako Beth Ditto, Barbora Piešová sa vybláznila ako Alice Cooper, Dušan Cinkota si zaspieval Ak nie si moja od Vaša Patejdla, Martin Klinčúch exceloval ako The Weeknd, Fero Joke sa zmenil na duo Baccara a Braňo Mosný sa na pódiu odviazal ako spevák z Red Hot Chilli Peppers.

Evelyn - Old Town Road (Billy Ray Cyrus). Zdroj: TV Markíza

Tréningy rozhodne najviac vyšťavili Zuzanu Belohorcovú. Miňo Kereš dal učiteľke sexu poriadne zabrať a ku koncu sa iba zvalila na zem a oznámila mu, že viac už nevládze. A s dychom išla nadoraz aj počas vystúpenia na pódiu. Na konci už vôbec nevládala a bolo jej to počuť aj na hlase. ,,Fuuuuj," povzdychla si po čísle. Keď došlo k hodnoteniu, Dušanovi Cinkotovi dala Lujza iba jeden bod. Ten to aj patrične okomentoval. ,,Ja som to hovoril..." povedal a pokračoval aj počas svojho rozdeľovania piatich bodov. ,,Tak ja som si potvrdil, že toto nebola súťažná pieseň, ale popri všetkých týchto výkonoch sadnúť si za klavíť nie je až také ťažké...," dodal pri hodnotení.

Dušan Cinkota ako Vašo Patejdl. Zdroj: TV Markíza

Excelentné číslo predviedol mladý herec Martin Klinčúch, ktorý sa zahral na speváka The Weeknd. Okrem perfektného spevu ohúril aj saltom, napriek tomu mu Kuly udelil iba jeden trápny bod, hoci patril medzi jedných z najlepších z piateho kola.