Raper Majk Spirit je známy tým, že verejne sa veľmi rád vyjadruje k témam covidu a očkovania. V najnovších príspevkoch však poriadne pritvrdil a začal zdieľať rôzne konšpiračné teórie, ktoré majú ľudí odrádzať od očkovania. V mnohých sa spomímajú aj protesty. A keďže ho sleduje takmer 500-tisíc mladých ľudí, speváka Jakuba Petraníka to vytočilo do vývrtky. „Podľa najnovších zistení Majkovi Spiritovi z trávy veľmi kvalitne za***alo na dekel. Štúdie sú štúdie… Myslím si, že ľudia s takým dosahom by mali prevziať trestnoprávnu zodpovednosť za konšpirovanie, ktorým ohrozujú zdravie ľudí,“ znel Petraníkov status na Facebooku. O čo vlastne išlo?

Jakub Petraník vedie vojnu proti Majkovi Spiritovi. Zdroj: Instagram

„Hovoril hlúposti, že nás tu teraz budú segregovať a že by sa to nemalo. Potom zdieľal video jednej pani, takej konšpirátorky z Česka, ktorá dokonca hovorila, že vírus HIV bol prenášaný vo vakcínach na covid – a takéto hlúposti zdieľal! Myslím si, že s jeho dosahom, aký na Instagrame má, to vôbec nepomáha situácii na Slovensku a obzvlášť, keď nás možno zase zavrú presne kvôli takýmto debilným ‚polemizátorom‘,“ povedal nám nahnevaný Jakub.

„Nebolo to u neho prvýkrát. Mne je z toho zle, to naozaj sa mám pozerať na to, či budem veriť odborníkovi z brandže alebo Majkovi Spiritovi či Alex Wortex? U mňa Spirit klesol na jej úroveň. Keď niekto konšpiruje o tom, že dvojičky v New Yorku zhodil samotný George Bush, tak to neovplyvní zdravie ľudí, ale keď niekto vyslovene hazarduje so zdravím ľudí a neuvedomuje si to, tak to je fakt zatemnený mozog!“ pokračoval Petraník a rapera vôbec nešetril.

Majk Spirit zverejňuje podobné konšpiračné teórie. Zdroj: Instagram

„Nech si Spirit myslí, čo chce, ale nech svojimi postojmi nepriamo nenabáda ľudí k tomu, aby sa báli vakcíny. Azda sa nebudem pýtať Majka Spirita na vakcínu, ale opýtam sa svojej lekárky. Tak to ja vnímam. Prezentovať nejakú pani, ktorá je, myslím, aj trestne stíhaná za nejaké podvody, vystupuje v médiách ako česká obdoba InfoVojny… a on ju zdieľa! Aj preto máme podľa mňa takú nízku zaočkovanosť na Slovensku – lebo tu máme takýchto debilov! Jeho sleduje skoro pol milióna ľudí. Nie je to dobrý vplyv. Tiež mám kamarátky, ktoré sa nechcú očkovať, či už zo zdravotných dôvodov, alebo podobne. Ja tých ľudí nesúdim, ale treba potom rátať s tým, že ešte rok budú musieť chodiť na testy, keď niekam budú chcieť ísť. Naozaj nerozumiem, v akom vesmíre to žijeme, že ľudia sa pýtajú na názor Majka Spirita a Alex Wortex. Som z toho smutný a vyčerpaný, každý deň človek naráža na rôzne hlúposti a je to čím ďalej, tým horšie,” dodal.

