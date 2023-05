Celé Slovensko sa rozlúčilo s nezabudnuteľným Danom Heribanom († 43). Zbohom mu mohli prísť dať všetci fanúšikovia, keďže SND zorganizovalo verejnú rozlúčku. Sála Činohry bola zaplnená do posledného miesta a takmer nikto neudržal plač.

Smútočný príhovor mali Michal Havran, Jana Oľhová, riaditeľ Slovenské komorné divadlo Martin Tibor Kubička spolu s Miriam Kičiňovou, riaditeľkou Činohry SND, Braňo Jobus či Milan Markovič. Keď sa však na javisko postavili Michal Kubovčík a milovaná Erina - Petra Polnišová, začala plakať celá sála.

Rozlúčka s Danom Heribanom v SND. Zdroj: Emil Vaško

,,Tu dole bez teba nič moc (povedala hlasom Eriky z Hornej Dolnej). Správa o tvojom skone bolí ako rana elektrickým prúdom. Nevieme sa nadýchnuť. Akoby došiel kyslík. Ešte pred pár dňami si mi písal, že si mimo systém a hneď, ako prídeš do civilizácie, tak sa ozveš. A ja stále čakám," prihovorila sa Petra s plačom svojmu Brmbimu do neba. ,,Hral si morského koníka. Bol si ten najpôvabnejší morský kôň. A potom prišla Horná Dolná a ty si sa mi znenazdajky votrel do života profesne aj ľudsky a stal si sa navždy mojim koníčkom," dodala Petra, ktorá cez slzy takmer ani nemohla hovoriť. Po ich dojímavých slovách zaznela Danova pieseň, ktorú zložil pre deti s názvom Dobrú nôcku.