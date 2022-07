Peter Kočiš nedávno prijal pozvanie do markizáckeho Telerána, kde moderátorom Lucii Hlaváčkovej a Matúšovi Krnčokovi porozprával o svojej 50-ročnej kariére. „Keď si to tak človek povie, že som v tomto biznise už 50 rokov, tak je to asi znak toho, že som sa úplne neminul povolaniu. Uvidíme, ako dlho mi to vydrží, dúfam, že ešte zopár rokov áno,” povedal Kočiš na úvod.

Ako herec začal už v mladom veku. Prvýkrát sa na obrazovke objavil ako päťročný. Neoľutoval nikdy svoje rozhodnutie? „Baví ma to stále, a preto to robím. Keď som bol dieťa, bolo to také všelijaké. Nemohol som ísť hrať basketbal alebo na hokej s chalanmi a musel som utekať do štúdia, tak som si povedal, že radšej by som bol s chalanmi. Ale ten druhý svet je veľmi čarovný. Celé to zákulisie, keď sa človek doň dostane, je super,” pokračoval Peter, ktorý nikdy nemal pocit, že by mu to zobralo detstvo. „Určite nie. Aj keď sa točili nejaké inscenácie či čítačky, tak to zobralo nejaký čas z mesiaca. Všetko sa to dalo nejako zvládnuť. Ja som mal detstvo obohatené práve o to, čo moji rovesníci nezažívajú a ani malé deti,” netajil sa Kočiš, ktorý svoj hlas prepožičal mnohým svetovým hercom ako Robert Downey Jr., Bradley Cooper, Martin Lawrence, Vince Vaughn či Matthew Broderick.

Na snímke je herec Peter Kočiš s prieteľkou na nádvorí divadla Teatro Colorato. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Na DOMA momentálne dabuje zloducha Vedata v novej telenovele Zachránené životy. „Je to zloduch. Nechcem dopredu prezrádzať, ako to celé dopadne, ale ja tak zvyknem hovoriť, že dúfam, že mi v obchode predajú rožky. Niekedy totiž dabujem alebo hrávam také zlé postavy, že v obchode prišli ku mne ľudia a povedali mi, pán Kočiš, vy ste aká sviňa v tom a tom filme. Aj to je milé – že ľudia zareagujú na to, že hrám aj negatívnu úlohu. Zachránené životy sú dosť drsný seriál, na telenovelu by som povedal, že až príliš. Na postave som si celkom zgustol, aj keď to bolo veľmi ťažké,” dodal.



