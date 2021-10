V piatok večer mal huslista Svěcený, ktorému od začiatku tohto roka robí manažérku Trávníčkova manželka, koncert na zámku Štiřín, kde bol aj s Monikou. Obaja sa v noci po koncerte vrátili späť do Prahy a každý zvlášť a krátko po sebe si to namierili do kancelárie.

Pavel Trávníček s partnerkou. Zdroj: blesk.cz

Podľa zistení českého Blesku odišiel hudobník preč až na ďalší deň ráno a Monika o niekoľko hodín neskôr. „Nehnevajte sa, ale mám v tomto dome kanceláriu a mám toľko projektov, ktoré pripravujem, že som sa im venovala aj v noci z piatka na sobotu. Nič viac za tým netreba hľadať,” reagovala Trávníčková, ktorá v sobotu večer povzbudzovala manžela v tanečnej súťaži, z ktorej, žiaľ, vypadol.

