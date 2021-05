V jojkárskom Inkognite bolo v pondelok večer opäť veselo. Postarala sa o to známa štvorica hádačov Michal Hudák, Marián Čekovský, Marcel Forgáč a Peter Šarkan Novák. Moderátor Vlado Voštinár na konci relácie, ako to už býva zvykom, privítal tajného hosťa, ktorého mali spomínaní hádači uhádnuť. A tým bol legendárny herec z košického divadla Jozef Úradník (68). Toho by ste dnes určite nespoznali.

Po absolvovaní VŠMU v Bratislave nastúpil Jozef Úradník do činohry Štátneho divadla v Košiciach. V roku 2004 sa stal šéfom činohry. Okrem divadelnej činnosti sa venuje aj rozhlasu, dabingu a pracoval ako pedagóg na Konzervatóriu v Košiciach. Účinkoval v mnohých slovenských inscenáciách a filmoch. Medzi najznámejšie patria Kosenie jastrabej lúky (1981) alebo Krajinka (2000). Diváci si ho však môžu pamätať aj z televízneho programu Zlatá brána.

Relácia Zlatá brána. Zdroj: ČSFD

Medzi košickými hercami bol známy ako notorický zabávač. V komediálnych postavách sa vždy doslova vyžíval. Napríklad ako trpaslík začal nenápadne štekliť Snehulienku a tá mala čo robiť, aby svoj výstup vôbec dohrala. No hoci je hlavne v Košiciach veľmi populárny, sláva ho nezmenila. Je rodinne založený a rád navarí a teší sa, keď všetkým chutí. V pondelok zavítal do jojkárskeho Inkognita, kde bol tajným hosťom, no diváci pri televíznych obrazovkách ho nespoznávali. "Pamätám si ho ako mladého. Teraz som ho nespoznala," reagovala diváčka Alena. "Tak, tohto pána som nevidel roky rokúce," napísal istý Jano.

Najviac sa do pamäte fanúšikov zapísal ako hlúpy Jano z hudobnej relácie plnej pesničiek Zlatá brána, ktorá bola u detí veľmi obľúbená. A na tú sa ho pýtal aj moderátor Vlado Voštinár. "Teší ma to, asi to človek robil dobre, keď si ľudia stále na to spomínajú," prezardil Úradník. "Sledujem spevákov i hercov, ktorí v Zlatej bráne účinkovali, ako napríklad Marián Čekovský, či Igor Timko. Bol to projekt, ktorý bol strašne dobrý," pokračoval Jozef, ktorý ale priznal, že pri deťoch vtedy prišiel doslova aj o nervy. "Tie decká sú jedinečné, úprimné a pravdivé. To, čo si myslia, aj urobia, v tom to bolo kúzelné," dodal dnes už 68-ročný Jozef, ktorý by však podľa jeho slov išiel znova do takéhoto projektu.

Prečítajte si tiež: